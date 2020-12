Maria Cutia é a atração de hoje do Festival BH de Teatro

(foto: Youtube/reprodução)

O Grupo Maria Cutia é a atração deste sábado (5), às 17h, do Festival BH de Teatro. Realizado tradicionalmente pelo Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc) em julho, o evento ganhou formato on-line nestes tempos de coronavírus. O público poderá conferir Sarau musical. Os atores Leonardo Rocha, Hugo da Silva e Mariana Arruda (foto) interpretam canções autorais que fazem parte da trajetória do Maria Cutia, além de revelar cenas de Aquarela, o próximo trabalho da trupe. A transmissão ocorrerá pelo canal @sinparc no YouTube.



(foto: Alexandre Brum Correa/divulgação)



LA MOVIDA

BYA BRAGA

A programação virtual do projeto Microteatro La Movida deste sábado (5), às 20h, terá Bya Braga em cartaz com Ô, bença! (foto). A artista se inspirou nas ceramistas do Vale do Jequitinhonha para criar a micropeça, que remete ao barro e à força da mulher artesã. A transmissão, com 15 minutos, se dará pelo Instagram (@lamovidamicroteatro).





DANÇA

CHÃO DE ESTRELAS

O vídeo Chão de estrelas, inspirado no espetáculo Lalangue: Carta à mãe, da Companhia de Dança do Palácio das Artes, apresentado em 2018 e coreografado por Morena Nascimento, está disponível no Instagram e no Facebook da Fundação Clóvis Salgado.





LUNA LUNERA

AO VIVO

E ainda assim se levantar, peça da Cia. Luna Lunera dirigida por Isabela Paes, apresenta live no domingo (6), às 19h, gratuitamente, em https://www.youtube.com/c/CiaLunaLunera. Inspirado na pesquisa “A potência da precariedade”, o espetáculo ficará disponível por 48 horas.





LIVE

EDU PIO

Neste sábado (5), às 16h, o cantor Edu Pio faz live para lançar o DVD Uma aventura no mundo do tudo é possível, transmitida em www.youtube.com/superpamp. No musical infantil, o personagem Super Pamp faz uma viagem pelo espaço sideral ao lado dos amigos Gaia, Pimpirim e Joka Mateus. O “palco” de Edu será sua própria casa, onde ele estará a postos munido de violão, berimbau de boca e panela. Ana Lu Barroso assina a cenografia.





CASA FUNARTE

ANA CRISTINA E KDU DOS ANJOS

Dois shows estão na agenda – presencial – do fim de semana da Casa Funarte Liberdade (Av. Bias Fortes, 50, Funcionários). O espaço funciona no prédio apelidado de “Rainha da Sucata”. Neste sábado (5), às 17h, Ana Cristina apresenta Histórias da arca, baseado em canções infantis de Vinicius de Moraes. Domingo (6), no mesmo horário, o MC Kdu dos Anjos comanda a festa ao lado do Ballet Favelinha Dance, que reúne as estrelas do passinho de BH. Entrada franca.