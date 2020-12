Revista 'Quatro Cinco Um' lista os melhores livros de 2020

Em O avesso da pele, Jeferson Tenório aborda o racismo estrutural no Brasil (foto: Carlos Macedo/divulgação)









O destaque da categoria não ficção é A razão africana: Breve história do pensamento africano contemporâneo, de Muryatan S. Barbosa. O livro de poemas Para o meu coração num domingo, de Wislawa Szymborska, também está na lista. O título infantojuvenil escolhido foi A alma perdida, de Olga Tokarczuk, enquanto Bruno Latour se destaca na categoria divulgação científica com Diante de Gaia: Oito conferências sobre a natureza no Antropoceno.





A capa de dezembro da Quatro Cinco Um é assinada por Laerte Coutinho. “Este ano, ao invés da distopia, a Laerte fez uma utopia. O desenho tem criaturinhas minúsculas fazendo uma espécie de festa de verão, lendo livros, festejando, tendo contato físico. Neste momento em que a distopia se tornou real, em que estamos vivendo esse desastre, podemos sonhar com a utopia”, comenta Werneck.





O editor diz que a lista ganhou caráter especial neste ano de pandemia. “Muitos lançamentos importantes ficaram escondidos por causa do fechamento das livrarias. Muito livro bom perdeu a oportunidade de ter evento de lançamento”, lamenta.





Paulo Werneck acredita que o período de isolamento social ampliou a importância da literatura na vida das pessoas. “O mercado editorial tem enfrentado graves crises, mas este ano houve crescimento nas vendas. Você vê que as pessoas recorreram à literatura para entender a pandemia. Ninguém da nossa geração tinha passado por isso”, observa.





Neste período, a revista também viu o número de assinantes se ampliar. “Leitores que compravam nas bancas passaram a assinar on-line, eles querem ajudar o projeto”, diz. A publicação, em campanha para conquistar novos assinantes, lançou o plano Entusiasta, em que o “leitor mecenas” apoia o projeto da Quatro Cinco Um.





“É um projeto criado para espalhar o livro na sociedade brasileira, pois qualquer problema que se tenha no Brasil, os livros podem ajudar – a questão da pandemia, da educação, por exemplo. São mil livros sendo escritos que podem nos ajudar a achar uma solução”, defende. “Vamos tirar nossos conhecimentos mais dos livros e menos das listas de WhatsApp da família”, conclui.





Para elaborar a lista dos melhores livros lançados em 2020, a revista literária Quatro Cinco Um solicitou a cerca de 200 colaboradores ade títulos que marcaram este ano. “Convidamos todos eles a nos enviar sua seleção dos favoritos e fizemos uma contagem. Não é uma coisa matemática, é mais uma coisa do coração”, explica Paulo Werneck, um dos editores e fundadores da revista, lançada em 2017.