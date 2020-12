Festival Mini estimula a criançada a superar estresse da pandemia

Fernando Anitelli prepara Experiência, espetáculo infantil do Teatro Mágico (foto: Felipe Nevares/divulgação)









“Quando gosta de algo, criança assiste de novo e de novo. Por isso, tentamos construir a agenda de forma que as pessoas possam assistir depois. Estamos apostando mais na produção de conteúdo do que no ao vivo”, explica Karina Hoover, uma das curadoras do Mini. Nesta terça (1º/12), a pesquisadora e educadora Lydia Hortélio faz a palestra de abertura do festival, às 19h.





REDE





Convidados receberam o desafio de criar apresentações com as canções e atividades de que gostavam quando eram crianças. “Todo mundo já foi criança um dia, queríamos trazer essa memória musical. Criamos a rede de apoio de artistas – eles apresentam músicas que o pai ou a mãe cantavam ou uma história marcante”, diz Karina.





Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Chico César, Otto, Teresa Cristina, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, entre outros, participam do projeto.





Em dezembro, Zeca Baleiro vai lançar um canal infantil no YouTube, onde ensinará brincadeiras, músicas e atividades para a criançada. “Queria ter feito isso no começo da quarentena, porque me compadeci dos pais. Ver as pessoas com filhos em casa, estudando on-line, no apartamento, sem ter para onde correr... Então, pensei: vou ensinar as brincadeiras de quando era criança. Só que não deu tempo. Mas melhor tarde do que nunca”, diz o compositor.

"Me compadeci dos pais. Ver as pessoas com filhos em casa, estudando on-line, no apartamento, sem ter para onde correr..." Zeca Baleiro, cantor e compositor





O grupo Teatro Mágico vai apresentar, pela primeira vez, Experiência. “É como você fazer um filme de ação, no domingo à tarde, para um adolescente: a cada três minutos, tem que ter uma explosão. A cada cena vai aparecer alguém, um palhaço, bailarina, etc, e vamos pedir a ajuda dos pais. O bacana é que sempre tem novidade, uma nova possibilidade”, adianta Fernando Anitelli, um dos criadores do grupo.





A estreia do Teatro Mágico para a garotada é cercada de expectativas. “Foi muito bacana. A ideia é justamente trazer a questão da criança que está sempre mirabolando, aprontando e criando universos. Mas aí vem o adulto e fala: ‘Tá com a cabeça na lua?’. Sendo que a lua é lugar de criação”, comenta Fernando.





A apresentação tem inscrições limitadas, no site Sympla, e será transmitida ao vivo na página do festival no YouTube. “Nunca imaginamos que em 2020 estaríamos fazendo show no Zoom”, diz Anitelli.





“A gente quer usar a tecnologia para o bem. No início, ficamos sofrendo, achando que perderíamos isso e aquilo. Mas, por outro lado, a gente ganha também. Conseguimos ampliar nossa ideia com o apoio dos artistas”, comemora Karina Hoover.





O Mini também vai contar com apresentações de Orquestra de Malabares, Orquestra Modesta, Palhaça Rubra, Cia. dos Palhaços, Trupe Pé de Histórias e da cantora Teresa Cristina.





PROGRAMAÇÃO

ZECA BALEIRO

.Domingo (6), às 17h





O TEATRO MÁGICO

.Sábado (5), às 17h





MINI – MÚSICA E INTERATIVIDADE PARA INFÂNCIA

Até domingo (6), no YouTube (@minifestivaloficial). Programação completa: minimusica.com.br





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

Como prender a atenção das crianças em projetos culturais on-line? Esse é o principal desafio do Festival Mini – Música e Interatividade para Infância, cuja programação vai até domingo (6). “Sou pai e tio, já tive muita experiência. Mas, acima de tudo, também fui criança – e bem hiperativa. Então, a gente criou uma dinâmica que inclui a criança na. Por mais legal que seja o show, temos que incentivá-la a participar”, conta o cantor e compositor Zeca Baleiro, sobre o show que criou para o Mini.