Bebel Gilberto e Chico Pinheiro disputam o Grammy 2021

Bebel Gilberto vai brigar pela quarta vez pelo prêmio americano (foto: Daryan Dorneles/divulgação) Com o disco Agora (2020), lançado em agosto passado, Bebel Gilberto foi lembrada pela Recording Academy e recebeu uma indicação ao Grammy 2021. A cantora e compositora nascida em Nova York, filha de João Gilberto (1931-2019) e Miúcha (1937-2018), foi indicada à categoria de melhor álbum de música global.





Não é a primeira vez que o trabalho da artista é captado pelo radar da maior premiação da indústria musical norte-americana. Bebel Gilberto recebeu outras três indicações. A primeira foi em 2004, pelo álbum autointitulado; a segunda em 2007, pelo disco Momento (2007); e a terceira em 2010, por All in one (2009).





JAZZ



O Brasil marca outra presença na lista com o guitarrista, compositor e arranjador paulista Chico Pinheiro. Com o disco City of dreams (2020), lançado em julho, ele recebeu uma indicação para a categoria de melhor álbum latino de jazz.





No panorama geral, Beyoncé lidera o número de indicações, com nove, seguida por Dua Lipa, Taylor Swift e o rapper Roddy Rich, cada um com seis. As cantoras aparecem nas categorias principais – álbum, canção e gravação do ano –, dividindo espaço com nomes emergentes como Doja Cat, Black Pumas e Jhené Aiko.





Com maioria feminina, a categoria revelação, considerado o quarto prêmio principal da cerimônia, traz uma contradição: artistas com dois ou três álbuns na carreira, como Phoebe Bridgers, Doja Cat e Kaytranada. O trio aparece ao lado de nomes que, de fato, debutaram no último ano: Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke e Megan Thee Stallion.





Outra surpresa está na categoria de melhor performance de rock. Pela primeira vez, apenas cantoras ou bandas com vocalistas mulheres foram indicadas: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard, Grace Potter, Haim e Big Thief.





Já a banda sul-coreana BTS faz história ao se tornar o primeiro representante do K-pop indicado em uma das categorias musicais do Grammy. A boyband concorre ao prêmio de melhor performance de grupo ou duo pop pelo single Dynamite.





Em 2019, o BTS foi o primeiro grupo do pop coreano a se apresentar no palco do evento. No mesmo ano, o disco Love yourself: Tear disputou categoria melhor pacote de gravação, que premia diretores de arte pela concepção visual de um álbum. A estatueta foi para Willo Perron, que trabalhou em Masseduction, de St. Vincent.





Furiosos, os fãs protestaram nas redes sociais quando nenhum representante do k-pop apareceu entre os indicados ao Grammy 2020. Na cerimônia de janeiro deste ano, o BTS fez apenas uma participação ao lado do rapper Lil Nas X.





Na mesma cerimônia, Billie Eilish foi a grande vencedora, levando os gramofones nas quatro principais categorias – álbum, canção, gravação e revelação do ano. Na lista de indicados para a próxima edição, ela aparece três vezes pela música Everything I wanted.





FRUSTRAÇÃO



Lady Gaga e seu disco Chromatica (2020) foram esnobados, disputando apenas dois Grammys em categorias reservadas ao pop. Já o canadense The Weeknd, que lançou o elogiado After hours (2020), álbum de hits como Blinding lights, ficou totalmente de fora da premiação. A cerimônia de entrega dos prêmios da 63ª edição do Grammy será realizada em 31 de janeiro de 2021.





INDICADOS





» Álbum do ano





Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas – Black Pumas

Everyday life – Coldplay

Djesse vol. 3 – Jacob Collier

Women in music pt. III – Haim

Future nostalgia – Dua Lipa

Hollywood’s bleeding

Post Malone

Folklore – Taylor Swift





» Canção do ano





Black parade – Beyoncé

The box – Roddy Ricch

Cardigan – Taylor Swift

Circles – Post Malone

Don’t start now – Dua Lipa

Everything I wanted – Billie Eilish

I can’t breathe – H.E.R.

If the world was ending – JP Saxe

e Julia Michaels





» Revelação do ano





Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion





» Álbum de música global





Fu chronicles – Antibalas

Twice as tall – Burna Boy

Agora – Bebel Gilberto

Love letters – Anoushka Shankar

Amadjar – Tinariwen





» Álbum latino de jazz





Tradiciones – Afro-Peruvian

Jazz Orchestra

Four questions – Arturo O'Farrill

& The Afro Latin Jazz Orchestra

City of dreams – Chico Pinheiro

Viento y tiempo – Live At Blue

Note Tokyo, Gonzalo Rubalcaba

& Aymée Nuviola

Trane's delight – Poncho Sanchez