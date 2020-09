Thelminha, a vencedora do 'BBB-20', comanda debates no YouTube

Thelma Assis diz que usa a internet para %u201Cimpactar as pessoas de forma positiva%u201D (foto: Dia Estúdio/divulgação)

A conquista do prêmio de R$ 1,5 milhão na histórica edição do BBB 20, em abril, abriu portas para Thelma Assis, de 35 anos. Depois de vencer as influenciadoras digitais Rafa Kalimann e Manu Gavassi na final do reality, a médica anestesista investe na carreira de youtuber. Na noite de terça-feira (29), ela estreou o talk show Triangulando, em parceria com a produtora Dia Estúdio.





O projeto é ousado. Propõe-se a estimular o diálogo sobre temas relevantes neste momento de extrema polarização na internet, marcado pelo discurso do ódio. A ex-BBB vai conduzir debates com convidados que defendem diferentes pontos de vista.





TROCAS

“As opiniões on-line têm sido cada vez mais extremas e superficiais. Quando começamos a pensar no Triangulando, nossa proposta era gerar trocas e mostrar diferentes perspectivas, sem conflito e de forma construtiva. Logo pensamos na Thelminha”, conta o diretor Rafa Dias, executivo da Dia Estúdio.





Durante o BBB 20, Thelma fazia questão de entender as opiniões dos colegas. Ela quer repetir essa dinâmica no Triangulando. “Todo assunto merece um debate saudável. Acredito que a gente consiga extrair uma conclusão positiva das pessoas, ainda mais neste momento que estamos vivendo”, afirma a apresentadora.





Antes do BBB 20, ela já marcava presença no YouTube abordando assuntos relacionados à sua vida pessoal e à medicina. Porém, tinha apenas 200 seguidores. “Meu marido, que trabalha com audiovisual, vivia me avisando que o canal deveria ter um tema específico, mas eu não conseguia”, comenta Thelma.





A vitória no reality mudou essa história. Interessada em manter contato com os fãs durante a quarentena, ela fez parceria com o Estúdio Dia, que presta curadoria a influenciadores digitais. A produtora passou a dirigir o canal da ex-sister, aumentando a frequência de publicações e profissionalizando vídeos. Agora, Thelma tem 250 mil inscritos em sua plataforma, somando cerca de 5,6 milhões de visualizações. A campeã do BBB 20 atraiu 1 milhão de seguidores no Twitter e cerca de 6 milhões no Instagram.





No YouTube, ela aborda, principalmente, sua rotina pós-BBB. “As pessoas me acompanharam durante 98 dias e isso não teve continuidade, todos queriam saber um pouco mais da minha vida aqui fora”, explica.





Além de vídeos sobre racismo, beleza e seu trabalho como médica, Thelminha dá conselhos amorosos. “Todo mundo gosta de falar de amor, eu também gosto de ouvir histórias de amor. Então, tá inaugurado o consultório do amor. E recomendo a você marcar sua consulta”, afirma ela no vídeo de estreia, disponibilizado em 3 de setembro.





Thelma deixou de trabalhar como médica logo depois vencer o BBB, em meio ao confinamento social. Segundo ela, isso estava previsto antes do reality, mas quer retomar a carreira. “Ainda vai demorar um tempo. Trabalhava 60 horas semanais, com ou sem pandemia. Pretendo voltar quando conseguir conciliar plantões com a atual agenda”, diz.





A anestesista e a influenciadora digital se complementam, diz Thelma. “O papel do médico é se comunicar, tento ir por aí. Até criei uma campanha em São Paulo pedindo para as pessoas ficarem em casa no pico da pandemia. Provavelmente, virão outras nesse sentido. Continuo exercendo o papel de orientar, coisa que médicos renomados, como Drauzio Varella, fazem há muitos anos”, comenta. Thelma aborda temas ligados à saúde também em seu quadro no programa É de casa (Globo), que vai ao ar aos sábados.





REAL

“Tento impactar as pessoas de forma positiva”, diz. “Eu me posiciono como uma pessoa real, acessível e que tem seus problemas, assim como todo mundo”, afirma ela. As lives vão ao ar semanalmente, às 21h, no canal de Thelminha no YouTube.





O piloto abordou a desigualdade racial, com a participação da filósofa feminista Djamila Ribeiro e dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Os próximos temas serão música brasileira, ansiedade e tempo.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria