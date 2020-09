'O Rei Leão' terá sequência dirigida por Barry Jenkins

Barry Jenkis afirmou que o projeto %u201Cé um sonho que se torna realidade%u201D (foto: Valerie Macon/AFP )

O remake de O Rei Leão, da Disney, terá uma sequência dirigida por Barry Jenkins, cujo Moonlight venceu o Oscar de melhor filme em 2016. Feito com gráficos fotorrealistas e um elenco de vozes tomado por estrelas, incluindo Beyoncé, o filme de 2019 arrecadou mais de US$ 1,6 bilhão em todo o mundo, embora tenha recebido críticas mistas, inclusive sobre a validade de ser fazer uma refilmagem da animação.





No entanto, a história do filhote de leão Simba se tornou o filme de maior bilheteria entre os muitos lançamentos recentes da Disney, recompensando largamente o investimento na produção, estimado em US$ 250 milhões.





Tecnologia de ponta foi usada para sua realização, onde uma equipe de câmera tradicional "filmou" personagens gerados por computador que vagavam pelas savanas africanas.





Espera-se que a sequência use a mesma técnica, apesar de não haver data para o início da produção ou anúncio do elenco.





Jenkins afirmou, por meio de nota, que "cresceu com esses personagens" depois de ajudar sua irmã a criar dois filhos pequenos nos anos 1990.





"Ter a oportunidade de trabalhar com a Disney na expansão desta magnífica história de amizade, amor e legado, enquanto avanço meu trabalho de recontar a vida e a alma das pessoas na diáspora africana, é um sonho que se torna realidade."





A versão original de O Rei Leão, de 1994, no qual o remake do ano passado foi baseado, é vista como o marco do "renascimento" da Disney nos anos 1990, gerando uma versão musical da Broadway de enorme sucesso e uma sequência lançada diretamente para vídeo. (AFP)