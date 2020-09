PODCAST: Corrida da vacina terminará antes da conversão terraplanista

Segunda edição do podcast Não Durma sem Essa narra o páreo na corrida mundial em busca de uma vacina contra a COVID-19, enquanto no Brasil a turma convoca uma aglomera geral para curtir praias e cachus no calorão. Ou seja, a quarentena para tentar conter o avanço do coronavírus segue sem solução e sem noção. Segunda edição donarra o páreo na corrida mundial em busca de uma vacina contra a COVID-19, enquanto no Brasil a turma convoca uma aglomera geral para curtir praias e cachus no calorão. Ou seja, a quarentena para tentar conter o avanço do coronavírus segue sem solução e sem noção.















Humor na madrugada

O podcast Não durma sem Essa é produzido e apresentado pela jornalista Larissa Kümpel, do Núcleo de Criação Multimídia do jornal Estado de Minas e Portal Uai. Cada episódio é voltado para levar informações atualizadas, com um bom toque de humor, aos ouvintes noturnos carentes de novidades. Fica aqui nosso convite aos ouvintes para participarem dessa conversa ao pé do ouvido.