Podcast Não durma sem essa une informação e humor na madrugada

(foto: Arte: Larissa Kümpel)

Jornalismo com humor para se informar ou embalar a insônia na madrugada. O podcast Não durma sem essa estreia hoje uma programação de notícias que movimentaram a semana de um jeito leve e divertido. Produzido e apresentado pela jornalista Larissa Kümpel, do Núcleo de Criação Multimídia do jornal Estado de Minas e Portal Uai, cada episódio será voltado para levar aos ouvintes noturnos carentes de novidades informações atualizadas.





Afinal, os “seis-horas-da-manhãenses” sempre têm fácil acesso aos apanhados e análises das notícias do dia anterior. “O Não durma sem essa nasceu para saciar a sede de informação que, por exemplo, as mães como eu têm depois de ter perdido o sono tendo que amamentar a cria de madrugada”, explica Larissa. Ou para aqueles que estão com o relógio biológico completamente desregulado devido à pandemia.





Então, fica aqui nosso convite aos ouvintes para participarem dessa conversa ao pé do ouvido. No mais, se divirtam, compartilhem e bebam água.