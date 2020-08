Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 09/08/2020) para seu signo

Liberando energia marcial

Ontem feridas da individualidade foram mobilizadas por Lua e Quíron em Áries. Hoje temos a conjunção de Marte com Lilith no mesmo signo. Tudo aquilo que reprimimos em termos de individualidade, ação e raiva vem à tona, mas será preciso muita disciplina para liberar essa energia marcial da maneira correta e saudável. Lembre-se, o grande inimigo é o que está do lado de dentro e não de fora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem vivido momentos intensos neste ano e hoje é um deles. Seu regente, Marte, está muito ativo pela conjunção a Lilith, a lua negra. Raivas acumuladas te pedem expressão, mas lembre-se de ser dono de si próprio e de suas ações, o grande aprendizado aqui. Se permita a liberdade de ser quem é com tranquilidade. Sua vontade de agir está alta e pode ser altamente produtiva agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A necessidade de exploração psicológica, emocional e espiritual não pode ser ignorada, especialmente hoje. Ignorar suas raivas, sexualidade, vontades e anseios será pior. Aprenda a usar sua força para dominar os "monstros internos" e tomar as rédeas da vida. Mesmo quando não temos muito poder de ação, ainda assim temos o poder de como reagir frente às situações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua relação com o mundo, os grupos e a sociedade pede limites justo. Não há como ignorar a necessidade de expressão da sua individualidade perante as pessoas agora. Não espere uma explosão emocional, mas se permita expressar sua versão mais autêntica, independente se isso agrada ou não. Lute por um mundo mais justo, solidário e sustentável, pois sua força está alta nesse sentido.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A necessidade de exercer autoridade e tomar o comando de sua vida não pode ser negada agora. Você está cheio de potencial para abrir caminhos no mundo e ser dono de si mesmo. Use a força da disciplina para alcançar objetivos. Nem sempre é possível ser agradável e gentil, há momentos que nos pedem limites e dizer "não".

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A força de suas crenças e fé estão altamente mobilizadas e pedem ação. Acredite no seu potencial e aja de acordo com seus princípios, seu eixo ético. A necessidade de desbravar novos horizontes e possibilidades também não deve ser negada. Não precisa ser tudo a ferro e fogo, mas é preciso que você acredite na força de sua ação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A necessidade de mais independência dos outros não deve ser negada. Saiba se dar seus momentos de individualidade. O oposto também, não negue seus desejos sexuais e afetivos, mas aprenda a vivênciá-los de verdade. Raivas muito profundas são mobilizadas para que você use essa força no sentido de sair da estagnação. Força para superar as crises e desafios.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A necessidade de maior independência nas parcerias e relações é mobilizada e não deve ser ignorada. Aprenda que ser autêntico perante o outro é uma forma de demonstrar amor também, mesmo quando isso não seja o mais agradável. A força de ação conjunta é muito mobilizada, contanto haja sinceridade de ambas as partes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua força para trabalhar, servir e dar o melhor de si nas ocupações mundanas está muito mobilizada. Cuidado para não ser impulsivo ao executar as tarefas, já que sua energia está altíssima por conta de seu regente, Marte. Se bem canalizada, te auxilia a abrir portas no trabalho. O mesmo vale para a saúde: seu vigor está alto, mas não sobrecarregue seu corpo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A necessidade de expressão do lado guerreiro, assertivo e único não deve ser ignorada. Você é o responsável pela sua vida e qual direcionamento dá a ela. Sua criança interna quer brincar e explorar novas facetas da vida. Romances intensos podem estar na pauta do dia, mas saiba dosar sua impulsividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de maior individuação dentro do meio familiar, do seu lar e de suas próprias emoções não deve ser ignorada. Aprenda a expressar suas emoções com mais assertividade e não agressividade. Busca por um sentimento de raízes próprias, busca pelo próprio lar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A necessidade de verbalizar sua verdade não deve ser ignorada, porém é preciso saber como fazê-lo. Sair comprando brigas de maneira aleatória não é o ideal. Verbalize sem máscaras, sendo autêntico e assertivo. Também aprenda a ter mais independência das pessoas à sua volta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua força para ganhar dinheiro e mobilizar sua vida material estão em alta. Mas também pode estar altamente impulsivo, portanto cuidado com gastos impulsivos. Não ignore a necessidade de lutar por aquilo que acredita. Se manter pelos próprios pés é uma lição muito importante agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com