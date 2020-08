Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 06/08/2020) para seu signo

Buscando relações

Vênus em conjunção ao Nodo Norte em Gêmeos nos pede busca consciente do amor leve, flexível, comunicativo e curioso. Trocar com pessoas diferentes, independente de credo, etnia ou outro fator limitante. Sair mais de si para ouvir e enxergar o outro. A Lua Cheia em Peixes aumenta mais nossa sensibilidade e empatia, nos auxiliando a abrir os sentimentos e sermos mais compassivos, amorosos e românticos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque neste período expressar seu amor mais, especialmente pela fala. Um pouco mais de amor e compreensão nas suas palavras farão muito bem a si mesmo. O amor pode aparecer em locais e situações inesperadas. Expressar sua afetividade para com aqueles à sua volta também será gratificante.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede agora que se volte para seu valor própio e comunique-o aos outros. Se sentir confortável com seus bens, finanças, seu corpo e seus talentos será fundamental para se sentir completo. Use seu natural talento de viver a vida com prazer e explore novas sensações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus com Nodo Norte no seu signo solar (ou ascendente) lhe pede que volte seu amor para si mesmo. Se trate tal qual o faria com um par romântico. Este período te relembra de se valorizar mais, se dar mais prazer e alegria. Cuide de sua aparência, se trate com carinho e se escute mais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua busca por espiritualidade é enfatizada, assim como vivenciar o melhor da vida emocional. A troca com o divino será prazerosa e significativa. Também trocas com pessoas que tenham uma visão mais espiritual da vida será importante. A busca pelo sublime, seja através arte, da análise ou do espiritual lhe trarão reconexão amorosa consigo mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Busque hoje trocar ideias e afeto com o maior número de pessoas. Seu amor pelos amigos está em alta. Também seu amor para com o planeta, o meio ambiente e as causas sociais. Amizade e amor podem ser intrelaçar aqui; se sua curiosidade lhe pede isso, explore novas facetas das relações. Seu magnetismo perante o público também está em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A necessidade de expressar e verbalizar seu valor profissional estão em alta neste período. Seu amor pelo que faz estará mais intenso agora. Ou, se não ama o que faz, terá condições de reavaliar agora. Relações e parcerias de trabalho também enfatizados. Sua capacidade de usar sua autoridade para conciliar e chegar em bons acordos será uma aliada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, pede que você expresse seu charme, carisma, sedução e amor de maneira mais aberta, intensa e aventureira. A busca por novas relações será motivada pela sua curiosidade. Aqui também essa energia pode se expressar como um amor por sua fé e crenças, um amor divino. Também o amor pela aventura e natureza podem estar em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua curiosidade e necessidade de troca profunda estarão ainda mais altas neste período. A curiosidade sexual e afetiva lhe fará buscar mais intimidade. Também seu amor pelo mistério e tudo que é oculto ativa sua capacidade investigativa. Se doe e ame com profunda alegria e troca genuína.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus lhe pede agora que saia um pouco de seu ego e busque ouvir, entender e se relacionar com o outro. Busca por romance, parceria, namoro. Também por beleza, estética e tudo que é agradável. Também seja justo, aprendendo a julgar com imparcialidade. Equilíbrio é a tônica do momento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A sua busca por agregar valor ao seu trabalho e serviços está em alta. Divulgue tudo aquilo que seu trabalho tem de melhor. Também busque deixar seus ambientes mais agradáveis e bonitos. Prazer corporal também é importante aqui, massagens, aromas e outras sensações serão excelentes para te integrar mais com o mundo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A busca pela expressão de quem você é e o que valoriza está em alta. Se ame, se cuide, se embeleze. Será muito proveitoso tirar mais tempo para focar em si mesmo e trazer o seu melhor à tona. Os romances também estão muito enfatizados, portanto viva a vida com alegria genuína.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua busca pelo prazer e harmonia no lar estão em alta. Faça de sua casa um lugar mais belo e confortável, o seu oásis particular. Fazer as pazes com o passado, tendo um olhar mais leve e flexível, lhe auxiliarão muito. A relação com familiares pede mais prazer, troca de ideias e comunicação.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com