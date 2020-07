Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 08/07/2020) para seu signo

Desafios na comunicação

Marte em Áries faz quadratura e Mercúrio retrógrado em Câncer. Nossa mente está muito ativa, porém é preciso cuidado com os excessos. A necessidade de se impor através da fala e argumentação está alta, porém é preciso muito cuidado, pois a comunicação pode tender não somente à agressividade, mas à expressão de conteúdos emocionais inconscientes. Melhor aproveitar o momento de retrogradação para pensar duas vezes antes de falar. É preciso sim falar a sua verdade, mas também é igualmente importante pensar no como fazer isso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de ser assertivo e independente está em alta neste semestre com Marte no seu signo. Hoje as questões familiares e emocionais não resolvidas podem te mobilizar, mas lembre-se de estar centrado no seu eixo antes de comunicar. Procure entender o porquê de se sentir preso ao passado, família e vida emocional. Seja justo e busque independência na medida certa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões inconscientes mobilizam seu senso de comunicação. Ter deixado sua individualidade de lado pode gerar raivas que pedem mudanças em sua vida. Mas é preciso cautela, pois pode querer “vomitar” toda essa raiva pelas palavras. Use do bom senso e racionalidade para expressar claramente o que te irrita, o que te machucou e todas estas questões, pois o processo pode ser muito curativo se feito da maneira certa.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Neste período em que seu regente, Mercúrio, está retrógrado em Câncer, há muita motivação para introspecção e expressão de seus sentimentos profundos. Marte na sua área das amizades te relembra que você não tem que ser “mais um na manada”, que não precisa ceder aos consensos grupais e /ou coletivos. Mas lembre-se de refletir na maneira como faz isso para não pisar nos calos alheios, use da sua natural capacidade argumentativa com racionalidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio retrógrado no seu signo solar (ou ascendente) tem te conectado a si próprio, sua personalidade e força pessoal. Demandas vindas do trabalho, de figuras de autoridade e de compromissos sérios podem te mobilizar na sua raiva. Lembre-se de que você precisa usar da racionalidade para lidar com tais demandas, mesmo quando são injustas. Pensar antes de falar é fundamental.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de liberdade é aumentada por Marte hoje, porém questões emocionais e inconscientes lhe pedem atenção. Não adianta querer uma liberdade através da agressividade, pois isto não é liberdade verdadeira. Seus medos e questões emocionais pedem acolhimento e entendimento, aí sim estará apto a alçar novos vôos. Comunique tais questões emocionais com calma e usando da razão como aliada.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, anda agora retrógrado pelo seu setor dos grupos e amizades, te pedindo reavaliação do que sente quanto a tais pessoas. Marte na sua área das emoções profundas te mobiliza na raiva de não ter sido autêntico perante as pessoas e ao social. Mas lembre-se de usar seu natural senso crítico e pragmatismo para clarear suas emoções quanto aos seus amigos e grupos dos quais faz parte. Mesmo válido para a internet e a sociedade da qual fazemos parte.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje ocorre um conflito entre lidar com emoções de relacionamentos e sua carreira. Se tiver que lidar com pessoas difíceis, terá de usar de mais autoridade em sua fala. Se está numa relação, será preciso encontrar um equilíbrio entre o quanto dá atenção a sua relação e o quanto se dedica à carreira. Mas, como você é um conciliador natural, acredito que se sairá muito bem nesta demanda.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua rotina, trabalho e saúde te demandam bastante agora que Marte, seu regente clássico, se encontra nesta área. Mas sua mente está divagando na necessidade de liberdade, expandir horizontes, professar suas crenças e se deixar levar pela intuição. Se as demandas do mundo material parecem opressoras e você sente que perde sua liberdade, será preciso aprender a conciliar sua capacidade de servir com sua visão mais ampla.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de se expressar com autenticidade e brilhar estão em alta, mas existem questões emocionais profundas que precisam ser processadas e analisadas para isso ocorrer. Uma oscilação entre otimismo e pessimismo pede conciliação e cura. Questões de valores conjuntos e sexualidade precisam ser revistas, pois sua assertividade está alta e será preciso que você seja fiel a si mesmo para dar conta de ter algo saudável com o outro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões familiares, conjugais e sociais te pedem atenção. Seu forte senso de compromisso pode ter feito com que cedesse demais ao outro em coisas que não eram da sua vontade. Será preciso lidar com a raiva acumulada, mas use de seu bom senso e pragmatismo. Mercúrio na área dos relacionamentos te pede que comunique sua verdade ao outro, mas também que saiba escutar o que o outro tem para lhe dizer.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está ainda mais ativa e assertiva com a passagem de Marte por sua área mental. Demandas do mundo material e trabalho te pedem revisão com Mercúrio retrógrado. Mas é preciso domar sua impaciência com questões que pedem atenção aos detalhes e pormenores, pois pode agir como um “elefante numa loja de porcelana”. Expresse suas idéias no trabalho e canalize sua força de ação, mas lembre-se que paciência é fundamental para se lidar com a vida prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua motivação em ganhar dinheiro e agregar valor está em alta com Marte, porém você é questionado se isso está alinhado à sua essência por Mercúrio retrógrado. A expressão de sua sensibilidade precisa ser conciliada aos seus esforços no mundo material. Se conecte mais à sua essência e peça intuição para entender como funcionar melhor na área prática.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com