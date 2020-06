Veja séries que são uma mão na massa para quem quer mudar a casa

As casas mais extraordinárias do mundo, disponível na Netflix, percorre vários países para mostrar grandes projetos arquitetônicos de moradia (foto: Fotos: Netflix/Divulgação) Já são três meses de quarentena no Brasil devido à epidemia do novo coronavírus. Nesse período, quem cumpre o isolamento social provavelmente passou a ter uma relação diferente com o próprio lar. No mínimo, muito mais intensa. Com mais tempo em casa, muita gente começou a repensar as possibilidades de conforto no espaço, tarefa que nem sempre é simples.





Para quem pretende executar mudanças, reformas ou reconfigurar de alguma forma o lugar onde vive, as séries de TV podem ser importantes aliadas no processo. Lazer doméstico preferido de muita gente nestes tempos, algumas produções juntam o útil ao agradável, com narrativas envolventes e ensinamentos importantes sobre o tema.





Só na Netflix são pelo menos seis títulos dedicados aos ambientes domésticos e suas possibilidades. Um deles é o reality show britânico Magos da decoração, cuja única temporada, com oito episódios, foi lançada no ano passado. Trata-se de uma espécie de Master chef do design de interiores, em que 10 profissionais do ramo competem por um grande contrato profissional para projetar o bar de um hotel em Londres. A cada capítulo, suas habilidades na transformação de ambientes são colocadas à prova, oferecendo ao espectador o contato com vários conceitos do ofício, além de estratégias para lidar com orçamentos apertados.





Se o foco é se inspirar para fazer muito com pouco, outra opção na plataforma de streaming é Reforme na alta, fature na baixa, lançada em 2018, também com uma única temporada de oito episódios. Nela, os designers de interiores Genevieve Gorder e Peter Lorimer viajam o mundo transformando imóveis em espaços atraentes e lucrativos para quem pretende alugá-los para turistas.





Se as viagens ainda são realidade distante no momento, os protagonistas oferecem um conteúdo útil para transformações residenciais, por lidar com diferentes tipos de imóveis, desde apartamentos de um único ambiente em grandes cidades até casas com jardim e piscina à beira da praia.

O documentário Minimalism propõe reconsiderar a importância dos objetos, assim como a organizadora de ambientes Marie Kondo

Nesse mesmo estilo, mas com projetos mais ambiciosos e com grandes significados para seus mentores, Grand designs, apresentado por Kevin McCloud, mostra casos de pessoas que realizaram o sonho de construir a própria casa, dentro de um contexto especial.





O programa foi criado em 1999 na TV britânica e já exibiu centenas de episódios desde então. Na Netflix, são disponibilizadas duas temporadas mais recentes, de nove episódios cada. Eles detalham desde a concepção da ideia até o resultado final, passando pelos desafios da construção.





Além das séries que mostram os profissionais com a mão na massa (e na argamassa e nas ferramentas), outras oferecem um passeio tranquilo por lares já prontos e com decoração excepcional. É o caso de Incríveis por dentro. Em cada um dos 12 episódios, de menos de meia hora de duração cada, uma casa incomum é mostrada, destacando a criatividade de seus construtores, que pode beirar a extravagância em alguns casos.





Uma “casa circo”, outra inteiramente tematizada com filmes de terror e até outra dedicada a um time de beisebol já foram tema do programa. Exageros à parte, além de se divertir com as histórias, o espectador que tiver a intenção de fazer decoração temática pode se valer de boas dicas. Com três temporadas, sendo a mais recente lançada no ano passado, As casas mais extraordinárias do mundo tem a mesma premissa. Porém, em vez de ideias inusitadas, os apresentadores visitam vários países para mostrar o mais alto padrão da arquitetura mundial.





Para quem não consegue nem pensar em reforma ou construção, mas precisa remodelar a configuração do espaço onde vive, a japonesa Marie Kondo faz o papel de um guru na medida com seu Ordem na casa. Na única temporada, lançada em 2019, ela resolve o problema de famílias atormentadas pela bagunça e pelo acúmulo desnecessário de objetos no lar.





A cada episódio, ela usa seu método patenteado, chamado KonMari, que foi até tema do livro A mágica da arrumação, para transformar lares caóticos em espaços alegres e funcionais, apenas com o descarte de itens desnecessários e reposicionamento de móveis e utensílios.





Reconsiderar a importância dos objetos é também o tema explorado no documentário norte-americano Minimalism (2015), dirigido por Matt D'Avella, e também disponível na Netflix.





E o Irmãos à obra? Produção televisiva mais famosa do mundo sobre reformas, casa e construção, criada em 2011 pelo Discovery Home & Health, a série canadense foi excluída do catálogo da Netflix em dezembro do ano passado. Porém, a perspicácia dos gêmeos Drew e Jonathan Scott, conhecidos por adquirir imóveis arrasados e transformá-los em lares encantadores, com todos os detalhes de orçamento, planejamento e criatividade, ainda pode ser vista na grade de programação do Discovery Home & Health em vários horários ao longo da semana. Nesta sexta-feira (26), um episódio será exibido às 18h56. Os episódios também estão disponíveis no serviço sob demanda das operadoras de TV.





A televisão brasileira tem seus próprios produtos para o público interessado em construir, reformar ou decorar. No Decora, do GNT, o arquiteto Maurício Arruda rearranja lares pelo Brasil. Os interessados em receber seus serviços enviam vídeos dos ambientes e contam como desejariam transformá-los.

Incríveis por dentro tem foco em decorações excepcionais e mostra casas temáticas com resultados refinados ou extravagantes

Nas 14 temporadas exibidas até hoje, aparecem situações comuns a muitos lares urbanos, como o quarto de uma criança que cresceu, o cantinho do churrasco que precisa ser melhorado, o ateliê da família que também é usado como quarto de brinquedo. Nesta sexta-feira (26), o programa vai ao ar às 17h45. É possível assistir a todos os episódios na plataforma Globosatplay.





Outra atração parecida disponível na emissora e no serviço de streaming da Globosat é Mais cor por favor. Porém, no programa apresentado pela decoradora Thalita Carvalho a proposta é dar condições e ensinar as pessoas a fazerem elas mesmas as transformações em suas casas.





Muitas vezes, a solução tem a ver com a escolha das cores e soluções simples e de baixo custo para modificar os espaços. Na nova temporada, ela já ajudou, por exemplo, uma telespectadora a transformar uma garagem em uma floricultura e outra a conciliar um ateliê de joias dentro da sala. O GNT exibe o reality hoje e amanhã (27), às 10h.