Flávio Venturini faz live sobre canções que marcaram época

(foto: Rafael Motta/Divulgação) foto) é o convidado da Orquestra Sesiminas Musicoop para a live semanal Dando corda, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Instagram da Musicoop (@orquestrasesiminasmusicoop). Com 45 anos de trajetória, 24 discos e 3 DVDs, compositor gravado por inúmeros artistas brasileiros, Flávio faz um passeio por sua carreira, comentando canções que marcaram época, entre elas, Espanhola (1981), Linda juventude (1982) e Noites com sol (1994), além de trabalhos atuais como o projeto Paisagens sonoras,em fase de composição e gravação.





MEIO AMBIENTE

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o GNT traz programação de lives especiais e recebe especialistas e convidados para debater e refletir sobre o tema. Nesta quarta-feira (3), às 12h, Gabi Pileggi fala sobre atitudes na jardinagem que fazem toda a diferença para a saúde do seu jardim, da sua casa e do planeta. Às 18h, Caio Braz chega para a hora da meditação, com o terapeuta Tadashi Kadomoto.





MARIANA XAVIER

Mariana Xavier, a famosa Marcelina filha de Dona Hermínia em Minha mãe é uma peça, é a convidada da live desta quarta-feira (3), às 21h, no Instagram @ingressocom. Em bate-papo descontraído com a especialista Renata Boldrini, a atriz vai contar suas preferências no cinema, experiências bacanas epróximos trabalhos.





LOBÃO

O cantor e compositor Lobão se apresenta em live nesta quarta-feira (3), às 21h30, na plataforma #CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.br). O músico fará um luau indoor com sucessos de sua autoria.





MATEUS SOLANO

Na live do programa Talentos, da TV Cultura, nesta quarta-feira (3), às 18h, Jarbas Homem de Mello conversa com ator Mateus Solano. Conhecido por papéis emblemáticos da teledramaturgia brasileira, como o vilão Félix de Amor à vida, Solano estrelou espetáculos de sucesso nos palcos.