João Bosco faz sua primeira live após perder amigos

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO) João Bosco, que acaba de lançar o disco Abricó-de-macaco, participa de live nesta segunda-feira (25), às 17h, no no Instagram do Canal Brasil. O álbum seria lançado em abril, mas teve a data adiada para 13 de maio, a fim de aguardar a melhora de Aldir Blanc, parceiro de longa data de Bosco, porém, o compositor faleceu em 4 de maio por complicações com a COVID-19. Recluso após a perda dos amigos Moraes Moreira e Blanc, esta é a primeira live de que o cantor participa. Na conversa com Simone Zuccolotto, ele vai falar sobre todos os processos para a construção do novo trabalho. Após o bate-papo, o canal exibirá o registro da gravação do CD e DVD, realizado em outubro de 2019.





>>>





LAVÍNIA PANNUNZIO





O Sesc São Paulo realiza série de teatro na internet com nomes importantes das artes cênicas do país, em espetáculos apresentados direto das casas dos artistas. Nesta segunda (25), às 21h30, é possível conferir Lavínia Pannunzio em Elizabeth Costello, trabalho homônimo sobre a obra do escritor sul-africano J. M. Coetzee, Nobel de Literatura. A atriz traz a história de uma escritora que deve apresentar aos juízes uma declaração de crença para atravessar um enigmático portão. Ela discorre, então, sobre temas como os direitos dos animais, a filosofia, a poesia, as humanidades, a Antiguidade clássica e a natureza.





EUROPA POR ELAS

SURFISTAS BRASILEIRAS

(foto: Canal OFF/divulgação)



Sete surfistas, três países com idiomas diferentes e muita cultura e paisagens incríveis em 1.500 quilômetros de litoral. Tudo isso retratado em 10 episódios de Europa por elas (foto), nova temporada do Por elas, que desembarca nesta segunda-feira (25), às 21h30, no Off. Claudinha Gonçalves, Aline Adisaka, Chantalla Furlanetto, Giulia Gallart, Michelle Des Bouillons, Gabriela Sztamfater e Marina Carbonell partem de Portugal, atravessam a Espanha e chegam na França, mostrando pelo caminho paisagens incríveis de natureza exuberante, castelos medievais e ondas perfeitas. As gravações foram feitas antes da pandemia do novo coronavírus.





O FUTURO DAS ESCOLHAS

DOCUMENTÁRIO





O documentário Salto livre: O futuro das escolhas será exibido nesta segunda (25), à 0h, na faixa GNT.Doc. O filme reflete sobre os processos de escolhas e questiona a autonomia das decisões no mundo contemporâneo, complexo e interdependente. Com narração de Mônica Martelli, o curta também traz depoimentos de especialistas de diversas áreas do conhecimento humano, entre eles Débora Emm, curadora de conhecimento da Inesplorato; Janaína Brizante, especialista em neurociência, e MC Stefanie, rapper.





OS MOSQUETEIROS

CLÁSSICO

(foto: BBC/divulgação)



Os mosqueteiros (foto) estreia na programação da TV Brasil, com exclusividade na televisão aberta, nesta segunda (25), às 21h30. Com 10 episódios, a trama de época será transmitida pela emissora pública, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário. Ambientada na Paris do século 17, a série de drama e ação é baseada na clássica obra do romancista francês Alexandre Dumas. O mote é a irmandade existente entre os mosqueteiros D'Artagnan (Luke Pasqualino), Athos (Tom Burke), Porthos (Howard Charles) e Aramis (Santiago Cabrera), além dos seus papéis como heróis em uma sociedade completamente sem lei.