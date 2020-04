João Paulo III assume o Vaticano na série 'The new pope'

John Malkovich, Silvio Orlando e Jude Law em The new pope (foto: GIANNI FIORITO/DIVULGAÇÃO)





Continuação de The young pope (2017), a série The new pope, estrelada por Jude Law e John Malkovich, é exibida no Brasil pelo canal Fox Premium 1. Criada pelo italiano Paolo Sorrentino (diretor do filme A grande beleza), a produção tem nove episódios.





The young pope terminou com o jovem papa Pio XIII (Law), o primeiro pontífice estadunidense e o mais jovem da história, chamado Lenny Belardo, caindo diante de uma praça cheia de fiéis, em Veneza. O ataque cardíaco foi motivado pela visão que ele teria tido de seus pais, que o abandonaram quando criança e cuja perda nunca superou.





The new pope começa meses depois do incidente, com o pontífice em coma e o secretário de Estado, cardeal Angelo Voiello (Silvio Orlando), pronto para convocar nova eleição papal. Voiello consegue que Sir John Brannox (Malkovich), um aristocrata inglês moderado, encantador e sofisticado, vença. Ele adota o nome de João Paulo III.





O novo pontífice parece perfeito, mas esconde segredos e certa fragilidade. Imediatamente, compreende que não será fácil substituir o carismático Pio XIII. Oscilando entre a vida e a morte, Lenny Belardo se converte em santo para milhares de fiéis, alimentando o contraste entre os fundamentalismos.





Enquanto isso, a Igreja Católica enfrenta escândalos sexuais e possíveis ataques terroristas que ameaçam devastar as hierarquias. Entretanto, como de costume, no Vaticano, não é o que parece.





A série conta com a participação da atriz Sharon Stone e do roqueiro Marilyn Manson, interpretando eles mesmos.





THE NEW POPE

Nove episódios

Às sextas, às 22h30, no Fox Premium 1

Disponível no App da Fox