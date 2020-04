Roberto Carlos faz live no domingo, dia em que completa 79 anos

O cantor Roberto Carlos promete repertório especial para a primeira live de sua carreira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press %u2013 8/4/18)





Em clima de festa, Roberto Carlos vai estrear no universo das lives no domingo (19), dia em que comemora seus 79 anos. O cantor estará em seu estúdio particular, localizado no bairro carioca da Urca, acompanhado apenas do maestro Eduardo Lages e do tecladista Tutuca Borba.





A partir das 19h45, o Domingão do Faustão (TV Globo) vai exibir, ao vivo, as duas primeiras músicas. Depois disso, o público poderá acompanhar a apresentação completa, com duração prevista de 45 minutos, no Globoplay e no canal oficial de Roberto Carlos no YouTube.





Com produção mínima e cercado de cuidados, o cantor promete repertório especial para entreter os fãs. Durante a live, Roberto Carlos irá convidar o público a se juntar a uma corrente de solidariedade e conhecer a ParaQuemDoar.com.br, plataforma criada pela Globo que reúne projetos de institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que atuam para minimizar os impactos da pandemia.





Além de Roberto Carlos, essa campanha terá outros artistas, como Ivete Sangalo, que comanda a estreia da série de lives Em casa no próximo sábado (25). As primeiras músicas vão ao ar pela Globo, logo depois do capítulo de Fina estampa. Quando acabar, o público poderá continuar assistindo à atração no Multishow e no Globoplay, além das redes sociais da cantora. O conteúdo estará disponível gratuitamente.





PROCESSO





Na última terça-feira, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu representação ética contra ações publicitárias realizadas nos shows Live Gusttavo Lima – Buteco em casa e Buteco Bohemia em casa, do sertanejo Gusttavo Lima, transmitidos pelas redes sociais em 28 de março e 11 de abril.





De acordo com o órgão, o processo foi aberto “a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores”, que consideraram que as ações publicitárias realizadas pela Ambev “carecem de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas alcoólicas”.





A Ambev informou que envia aos artistas patrocinados em lives um guia sobre as regras do Conar, mas reconheceu que algumas orientações não foram se- guidas por eles. A empresa se comprometeu a reforçar essas recomendações.





Diante do impasse, o cantor usou suas redes sociais para anunciar que não fará novas transmissões ao vivo. “O grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria e alto- astral para as pessoas que estão agoniadas neste momento. Não farei live para ser censurado”, escreveu Gusttavo, no Twitter.





Depois da repercussão do caso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu em defesa do sertanejo. “Minha solidariedade ao cantor Gusttavo Lima, que vem sendo injusta e covardemente atacado após a grande live que fez dentro de sua própria casa. Ele e outros artistas sertanejos e demais gêneros têm sido grandes heróis nessa luta contra a COVID-19 e merecem aplausos”, afirmou.