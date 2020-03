Vídeo revela como foi feita pintura indígena da exposição Vaivém no CCBB

A letra de um canto indígena transformada em uma pintura é a abertura da exposição Vaivém no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. A tela demorou quatro dias para ficar pronta e o Estado de Minas acompanhou com exclusividade o processo. A obra é de autoria do Movimento de Artistas Huni Kuin (Mahku), um coletivo da região do Acre, na divisa do Brasil com o Peru, que reúne 12 artistas plásticos. A letra de um canto indígena transformada em uma pintura é a abertura da, em Belo Horizonte. A tela demorou quatro dias para ficar pronta e oacompanhou com exclusividade o processo. A obra é de autoria do, um coletivo da região do Acre, na divisa do Brasil com o Peru, que reúne 12 artistas plásticos.





A mostra surgiu da tese de doutorado do curador, Raphael Fonseca, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), sobre o papel das redes de dormir no Brasil, do século 16 aos tempos atuais. O txana da tribo e fundador do coletivo, Ibã Sales, vislumbra o canto que dará origem a cada um dos elementos pintados, a partir da miração: visões estimuladas pelo chá de ayahuasca ou nixipae, nome que o alucinógeno tem na cultura Huni Kuin. A tela faz parte da exposição Vaivém, que vai de 11 de março a 18 de maio no CCBB, na Praça da Liberdade.A mostra surgiu da tese de doutorado do curador, Raphael Fonseca, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), sobre o papel das redes de dormir no Brasil, do século 16 aos tempos atuais.









Raphael Fonseca conta que a ideia de trazer o Makhu surgiu nas pesquisas sobre o tema das redes, um dos elementos presentes nas pinturas dos Huni Kuin. O Mahku fez uma tela em cada uma das quatro cidades onde o CCBB apresentou a exposição. As obras pintadas em Brasília e Rio de Janeiro foram transportadas para a exposição em BH. A de São Paulo foi feita em uma parede e não em uma tela e, por isso, não poderá ser vista na capital mineira.





“A gente pensou que seria bacana se eles viajassem pelas quatro cidades e em cada uma delas produzisse uma pintura nova, respondendo à arquitetura do espaço e a cantos diferentes”, explicou o curador.





A exposição Vaivém

A mostra no CCBB-BH conta com trabalhos de mais de 30 artistas de todo o Brasil, como Tarsila do Amaral, Hélio Oiticica, Ernesto Neto, entre outros. A exposição reúne pinturas, fotografias, vídeos, esculturas, instalações, cerâmica, entre outros.

Exposição Vaivém

CCBB-BH

Praça da Liberdade

De 11/03 a 18/05

De quarta a segunda, das 10h às 22h

Entrada gratuita