'Ares', série holandesa de terror psicológico, estreia na Netflix

(foto: Netflix/divulgação)

Primeira série holandesa da Netflix, Ares, que estreia nesta sexta-feira (17), foi rodada em Amsterdã. Os oito episódios mostram as atividades de uma sociedade estudantil secreta, da qual os amigos Rosa (Jade Olieberg) e Jacob (Tobias Kersloot) são convidados a participar. Buscando se ajustar ao mundo do qual almeja fazer parte, a dupla se rende ao universo de riqueza e poder. Aos poucos, os dois percebem que foram cooptados para uma espécie de clube demoníaco, com atos de sevícia e rituais sombrios que remetem a segredos do passado da Holanda.