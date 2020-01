Inhotim tem programação especial de férias

Inhotim

FÉRIAS

O Instituto Inhotim, em Brumadinho, na Grande BH, preparou programação especial para as férias de janeiro, com atividades voltadas para toda a família. As ações, divididas em núcleos temáticos, convidam os visitantes a imaginar, descobrir e experimentar os acervos botânico e artístico do museu. A partir desta terça-feira (7) até 19 de janeiro, será executada a atividade Passarinhos e outros voos. Nos jardins e galerias do Inhotim, será possível observar inúmeras espécies de pássaros. Das 11h às 15h, às terças, quintas e sextas-feiras, nas Estações de Férias, será criado um “inventário fantástico” de pássaros imaginativos. Os participantes são convidados a criar aquarelas a partir do som emitido pelas aves no parque. Também de terça a domingo, das 10h30 às 12h, haverá visitas que apresentam as coleções e a história do instituto.





Já às terças e quartas, das 11h às 15h, ocorrerão atividades educativas que propõem a observação das nuvens, cores e formas no céu, traduzindo-as em desenhos e imagens gráficas. As atividades ocorrem na Galeria Rivane Neuenschwander, em diálogo com a obra Continente/Nuvem (2008/foto). Das 14h às 16h, às quartas, sábados e domingos, será realizada a visita temática Passaragem, que apresenta a rota e as espécies de passarinhos encontradas nos jardins temáticos e na obra Passarinhos – de Inhotim a Demini (2008), de Adriana Varejão.





Às quintas, sextas e sábados, das 14h às 16h, é a vez do Ateliê em família, uma proposição prática com dobraduras (tsuru) e confecção de pipas letradas. Toda a programação é gratuita para visitantes do museu e Jardim Botânico. Há combos promocionais para ingressos em janeiro. Às quartas, a entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso pela Sympla. Ingressos: R$ 44 (inteira). Assinantes do Estado de Minas têm 50% de desconto na compra de dois ingressos. Programação completa em www.inhotim.org.br. Informações: (31) 3571-9700

TEATRO

ESTAÇÃO

O teatro do Shopping Estação BH (Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris) recebe peças da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. A programação conta com peças para os públicos adulto e infantil. Nesta terça-feira (7), às 21h, haverá apresentação do espetáculo Guaraparir (foto), que também estará em cartaz nos dias 14, 21 e 28 de janeiro. Já nesta quarta, às 20h30, será a vez de Tá amarrado em nome do riso. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.vaaoteatromg.com.br ou no posto de vendas do Sinparc (2º piso), de segunda a sábado, das 12h às 19h, e domingo, das 14h às 18h, por valores entre R$ 10 e R$ 20. Na bilheteria, uma hora antes do início do espetáculo, os preços variam entre R$ 40 e R$ 50 (inteira). Informações: (31) 3654-6065.





Diáfanos

ESpEtÁCULO

Também na programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, o espetáculo Diáfanos será encenado nesta terça (7), quarta (8) e em 14 e 15 de janeiro, sempre às 20h30, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). A peça promove o diálogo entre o amor e o tempo e emergiu do encontro dos atores Marco Perpétuo e Bruna Brandão, que dão vida a Samuel e a Clarice. Ingressos na bilheteria do teatro a R$ 50 (inteira). Vendas on-line pelo www.vaaoteatromg.com.br por R$ 20.

Roberto Bittar

INSTRUMENTAL

Nesta terça-feira (7), o projeto Esquina do Jazz recebe o show do saxofonista Roberto Bittar, a partir das 20h30, no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). O músico interpretará sucessos do jazz instrumental, com obras internacionais e nacionais, além de clássicos do cinema. Ingressos a R$ 10. Informações: (31) 2512-5050.

PERNAMBUCO

NO CINEMA

A cinematografia pernambucana continua em destaque na mostra Made in Pernambuco, em cartaz no MIS Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). O público tem a oportunidade de conhecer curtas do início da carreira dos cineastas Kléber Mendonça Filho (foto), Marcelo Gomes, Camilo Cavalcanti, Hilton Lacerda, Cláudio Assis, Leonardo Lacca, além de uma leva de importantes mulheres cineastas, como Kátia Mesei, Clara Angélica, Cláudia Barroso e Sandra Ribeiro. Nesta terça (7), a partir das 19h30, haverá exibições dos seguintes curtas de Mendonça Filho: Noite de sexta, manhã de sábado, Vinil verde, A menina do algodão e Eletrodoméstica. Entrada franca. Informações: (31) 3277-4699.