Globo de Ouro, a 'prévia' do Oscar, será entregue neste domingo

Produção da Netflix, História de um casamento lidera a disputa neste domingo, com seis indicações (foto: Netflix/divulgação) Tradicionalmente, a primeira semana de janeiro abre a temporada de premiações do cinema e da TV, com o Globo de Ouro. Neste domingo (5), em Beverly Hills, a 77ª cerimônia da Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood será palco da disputa entre destaques do audiovisual em 2019 com outros que pleiteiam o protagonismo em 2020. Nas categorias destinadas à televisão, a briga traduz o mercado em que novas empresas de streaming apostam alto em produções que conquistem o público.





A lista de filmes indicados tem Coringa, Parasita e Era uma vez em Hollywood – títulos que dominaram o noticiário em 2019, com participação nos respeitados festivais de Cannes e Veneza, entre outros. O polêmico thriller psicológico sobre a origem do vilão dos quadrinhos concorre a Melhor Drama, além de Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção (Todd Phillips) e Melhor Ator, categoria em que Joaquin Phoenix é bem cotado. Porém, apesar do Leão de Ouro conquistado no Festival de Veneza, fica a dúvida sobre o desempenho de Coringa nas premiações hollywoodianas.





Centrada na figura violenta e criminosa, a trama se tornou motivo de preocupação para as autoridades dos EUA quando o filme estreou, em outubro. Em 2012, no Colorado, um homem abriu fogo num cinema que exibia Batman – O cavaleiro das trevas ressurge, matando 12 pessoas e ferindo outras 70. Ao ser detido, James Holmes se identificou como “Coringa”. O lançamento do longa dedicado ao polêmico personagem motivou protestos de famílias das vítimas e policiamento reforçado nas salas. Por tudo isso, pode ser delicado premiar o vilão.





Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o sul-coreano Parasita concorre ao prêmio dedicado a longas em língua não inglesa. O cineasta Bong Joon-ho também disputa as categorias Melhor Diretor e Melhor Roteiro. Era uma vez em Hollywood, lançado em Cannes com todo o barulho causado por Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt numa mesma produção, não levou grandes prêmios até aqui, mas pode começar a mudar essa história. São cinco indicações: duas para Tarantino (Roteiro e Direção), uma para Pitt (Ator Coadjuvante), outra para DiCaprio (Ator em Filme de Drama) e a quinta à categoria principal dedicada ao gênero.

STREAMING

Dois papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, pode cavar sua vaga no Oscar (foto: Netflix/divulgação) Eles terão a concorrência de filmes com menos tempo no mercado, mas de forte impacto junto à crítica e público e uma particularidade no formato de exibição. Em 2020, a premiação se rendeu de vez ao streaming. Três dos cinco longas com mais indicações são originais da Netflix, que, este ano, tem sua maior presença no Globo de Ouro. História de um casamento, drama de Noah Baumbach estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson, lidera com seis. Lançado em agosto no Festival de Veneza, o filme chegou ao catálogo da Netflix em dezembro e figura em listas de melhores de 2019 da imprensa dos EUA.





Caminho parecido com o de O Irlandês, lançado no Festival de Nova York em setembro, e disponibilizado pela Netflix no fim de novembro. O filme de Martin Scorsese tem Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci atravessando gerações, graças à computação gráfica, nos papéis dos amigos mafiosos Frank “The Irishman” Sheeran, Jimmy Hoffa e Russell Bufalino. A produção caiu nas graças da crítica – Pacino e Pesci concorrem a Melhor Ator Coadjuvante, mas De Niro, o protagonista, acabou esnobado pelo Globo de Ouro.





Completando o trio de peso da Netflix, Dois papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, concorre a Melhor Roteiro (Anthony McCarten), Melhor Ator Coadjuvante (Anthony Hopkins) e Melhor Ator Principal (Jonathan Pryce), além de Melhor Drama. Lançada em 20 de dezembro, a trama sobre os bastidores da transição do papado de Bento XVI para Francisco tem ótima avaliação de público e crítica. Meirelles não foi contemplado hoje, mas uma boa performance no Globo de Ouro pode ser o indicativo de sua indicação ao Oscar, cujos candidatos serão revelados no dia 13. Em 2004, ele disputou a estatueta com Cidade de Deus.





“O filme está indicado para algumas categorias do Globo de Ouro, que antecede o prêmio da Academia. Isso é um indício de que está no páreo. Mas a briga ali é sangrenta, então tento ficar na minha, e o que vier, se vier, será lucro. Curiosamente, pouca gente sabe quem ganhou o Oscar do ano anterior, mas essas nomeações ou prêmios importam muito na indústria, pois um filme que aparece naquelas listas pode dobrar seu faturamento ou, às vezes, multiplicar lucros por 10”, disse Meirelles em entrevista ao Correio Braziliense.





O Globo de Ouro pode promover filmes que não estrearam no Brasil. É o caso de 1917, ambientado na 1ª Guerra Mundial e dirigido por Sam Mendes, indicado a Melhor Drama e previsto para chegar às salas do país em 20 de fevereiro. Outro é Jojo Rabbitt, sátira antinazista que concorre a Melhor Comédia ou Musical, que deve estrear por aqui em 6 de fevereiro. Em cartaz em BH, Entre facas e segredos concorre aos prêmios de Melhor Comédia/Musical, Melhor Atriz (Ana de Armas) e Melhor Ator (Daniel Craig).





Se a Associação de Correspondentes Estrangeiros repetir a escolha do ano passado, terá boas chances Rocketman, a cinebiografia de Elton John que concorre a Melhor Comédia ou Musical. Em 2019, Bohemian Rhapsody, sobre o Queen, foi premiado, mas como Melhor Drama. Em 2019, o prêmio de Melhor Ator em Comédia ou Musical foi para Christian Bale, por Vice. Ele pode conseguir o raro feito de vencer o Globo de Ouro dois anos seguidos por sua atuação em Ford vs Ferrari.

TELEVISÃO

Há alguns anos, as premiações televisivas vêm se dividindo entre a Netflix e emissoras tradicionais, como a HBO, “dona” de Game of thrones. Porém, há novidades do mercado e outras companhias de streaming se fortalecem na disputa. No Globo de Ouro não será diferente. Fleabag, produzida e exibida pela Amazon, dominou o último Emmy e é principal candidata a Melhor Série de Comédia, concorrendo com Barry, The marvelous Mrs. Maisel, The politician e O método Kominsky, produção original da Netflix que levou o prêmio em 2019.





Entre as séries dramáticas, o recém-lançado serviço da Apple TV+ recebeu suas primeiras indicações: The morning show, que concorre a Melhor Série de Drama e Melhor Atriz (Jennifer Aniston). Outro destaque é The crown, da Netflix, com quatro nomeações. Entre as minisséries, o favoritismo fica com a aclamada Chernobyl, da HBO, também com quatro. Game of thrones, cuja última temporada foi exibida pela HBO em 2019, tem apenas uma possibilidade: Kit Harington, indicado a Melhor Ator/Série Dramática. Um de seus concorrentes é Rami Malek, de Mr. Robot, que no ano passado levou o troféu de Melhor Ator/Filme Dramático por seu papel como Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody.

O polêmico Coringa, com Joaquin Phoenix, foi indicado a quatro categorias (foto: Warner/divulgação)

» Filme/Drama

• O Irlandês

• História de um casamento

• 1917

• Coringa

• Dois papas





» Filme/Musical/Comédia

• Entre facas e segredos

• JoJo Rabbit

• Meu nome é Dolemite

• Era uma vez em... Hollywood

• Rocketman





» Direção

• Bong Joon-ho (Parasita)

• Sam Mendes (1917)

• Todd Phillips (Coringa)

• Martin Scorsese (O Irlandês)

• Quentin Tarantino (Era uma

vez em Hollywood)





» Filme/Língua Estrangeira

• The farewell (China/EUA)

• Os miseráveis (França)

• Dor e glória (Espanha)

• Parasita (Coreia do Sul)

• Retrato de uma jovem em

chamas (França)





» Atriz/Filme/Drama

• Cynthia Erivo (Harriet)

• Scarlett Johansson (História de

um casamento)

• Saoirse Ronan (Adoráveis mulheres)

• Charlize Theron (O escândalo)

• Renée Zellweger (Judy)





» Ator/Filme/Drama

• Christian Bale (Ford vs Ferrari)

• Antonio Banderas (Dor e glória)

• Adam Driver (História de

um casamento)

• Joaquin Phoenix (Coringa)

• Jonathan Pryce (Dois papas)





» Atriz/Filme Musical/Comédia

• Awkwafina (The Farewell)

• Ana de Armas

(Entre facas e segredos)

• Cate Blanchett

(Cadê você, Bernadette?)

• Beanie Feldstein (Fora de série)

• Emma Thompson (Late night)





» Ator/Filme Musical/Comédia

• Daniel Craig (Entre facas e segredos)

• Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

• Leonardo DiCaprio (Era uma vez em Hollywood)

• Taron Egerton (Rocketman)

• Eddie Murphy (Meu nome

é Dolemite)





» Série/Drama

• Big little lies

• The crown

• Killing Eve

• The morning show

• Succession





» Série/Comédia ou Musical

• Barry

• Fleabag

• O método Kominsky

• The Marvelous Mrs. Maisel

• The politician





