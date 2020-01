LIVRO DOIS PAPAS

(foto: Valerie Macon/AFP)







Sensação da Netflix, Dois papas, o filme de Fernando Meirelles com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, também está em livro. A editora Best Seller lançou Dois papas – Francisco, Bento e a decisão que abalou o mundo

R$ 39,90), de Anthony McCarten (foto), o roteirista do longa. A obra analisa os motivos que cercaram a escolha do liberal Francisco para comandar a Igreja Católica depois da abdicação de Bento XVI.





O livro expõe fatos da vida dos cardeais Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio, que assumiram o papado, respectivamente, em 2005 e 2013. Aborda também a leveza com que Bento retrata o nazismo em suas memórias e o silêncio de Francisco sobre as torturas cometidas pela ditadura militar argentina quando ele era cardeal. O neozelandês Anthony McCarten já foi indicado ao Oscar de melhor filme e roteiro adaptado por A teoria de tudo e O destino de uma nação.

RELIX

KASSIN NA PISTA





Alexandre Kassin (foto) lançou mais uma faixa de Relix, projeto de remixes que em breve virá a público. Seria o donut? (Sonho americano remix) leva a assinatura da banda goiana Boogarins. Programado para sair pelo selo Lab 344, Relix terá remixes assinados por DJ Memê, Marcelinho da Lua, Denitia, Diogo Strausz e Tom Excell.

NETFLIX

RANKING BRASILEIRO





O serviço de streaming Netflix divulgou um balanço de suas atrações mais assistidas no Brasil em 2019. A lista das séries traz La Casa de Papel 3, The witcher, as brasileiras Sintonia (foto) e Irmandade, Titãs, Sex education, Stranger things 3, Lucifer 4, The Umbrella Academy e Você 2. Os filmes preferidos dos assinantes brasileiros foram Mistério no Mediterrâneo, O date perfeito, Operação Fronteira, Megarromântico, Seis vezes confusão, Crush à altura, O menino que descobriu o vento, Amor em obras e Klaus.





Entre os documentários oferecidos pela plataforma, o público aprovou Nosso planeta, Democracia em vertigem (dirigido pela mineira Petra Costa e pré-selecionado para brigar por uma vaga no Oscar), Homecoming: a film by Beyoncé, O desaparecimento de Madeleine McCann, Grandes momentos da Segunda Guerra em cores, a produção brasileira Bandidos na TV, O código Bill Gates, Explicando a mente, Os últimos czares e Conversando com um serial killer: Ted Bundy.

PRÊMIO

PAN-AMAZÔNIA





O livro A institucionalização da Pan-Amazônia, do cientista político Paulo Henrique Faria Nunes, foi premiado pela Universidade do Algarve, em Portugal. A obra, que trata da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), é um dos cerca de 70 mil livros do Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Faria Nunes analisa fatores que favorecem e dificultam o desenvolvimento da diplomacia pan-amazônica tendo em vista que a floresta tropical representa, simultaneamente, um trunfo e um motivo de preocupação.





TEATRO

ALEXANDRE DE SENA





Violento, espetáculo de Alexandre de Sena, foi pré-selecionado para participar da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MIRbr, Plataforma Brasil), que será promovida entre 5 e 15 de março. Doze projetos entraram na pré-seleção, que contou com 791 inscritos de todo o país. Segundo os curadores Alejandro Ahmed, Francis Wilker e Grace Passô, os projetos atendem a critérios que nortearam a escolha: o compromisso com a investigação cênica, a radicalidade nos posicionamentos e propostas e o engajamento em perguntas sintonizadas com nosso tempo.





MUSICAL

TINA TURNER





Em 30 de maio, Belo Horizonte recebe o musical britânico One night of Tina – A história de Tina Turner, montagem do diretor Gary Lloyd. Em 90 minutos, o espetáculo acompanha a trajetória da cantora americana, que acabou de completar 80 anos. Mostra como esta mulher pobre, negra, que sofreu um bocado na relação abusiva com o músico Ike Turner, seu marido por 16 anos, chegou ao estrelato. A peça será apresentada no Palácio das Artes. As entradas – de R$ 250 e R$ 300 (inteira) – já estão à venda na bilheteria da casa e no site Ingresso Rápido.