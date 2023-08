Robô indiano encontra indícios de oxigênio na Lua

669

Esta fotografia tirada e divulgada pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em 23 de agosto de 2023, mostra uma parte da superfície lunar retratada pelo módulo lunar Chandrayaan-3 no pólo sul da Lua (foto: (ISRO / AFP))

Uma semana após pousar na superfície da Lua, o robô explorador indiano, Chandrayaan-3, já fez sua primeira descoberta. Em comunicado da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), foi revelado que existem fortes indícios de que existe oxigênio no solo lunar.

Além do oxigênio, o robô conseguiu identificar a presença de enxofre no polo sul da Lua além da presença de alumínio, cálcio, ferro, cromo e titânio. Também foram encontrados indícios de manganês e silício. As medições foram possíveis pelo instrumento de Espectroscopia de Decomposição Induzida por Laser (LIBS) a bordo do Chandrayaan-3.

Com a Chandrayaan-3, a Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave perto do polo sul lunar e a quarta nação a concretizar uma alunissagem.

Além disso, a ISRO planeja lançar em 2024 uma missão tripulada de três dias à órbita da Terra e tem planejado uma missão conjunta com o Japão para enviar outra sonda à Lua até 2025 e uma missão orbital a Vênus nos próximos dois anos.

*Com informações da Agence France-Presse