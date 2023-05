Telescópio James Webb acha alto volume de vapor de água em lua de Saturno

669

(foto: Reprodução/Instagram/Nasa)





O telescópio James Webb, pertencente à Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), observou em apenas 4,5 minutos de imagens que a quantidade de vapor de água em Encélado, uma das luas de Saturno, é maior do que qualquer outra já vista. Essa descoberta intrigou os astrônomos, uma vez que Encélado já havia sido analisada devido às suas características únicas. A lua é considerada um dos 'mundos oceânicos' do Sistema Solar, com alto potencial para abrigar vida extraterrestre.





O oceano salgado que se encontra sob a camada externa de gelo de Encélado é visto como um possível local para a existência de organismos vivos, sustentados pela energia química proveniente de fontes hidrotermais no fundo do oceano. Por essa razão, o estudo de Encélado é de grande importância para os astrônomos.





Em 2005, a sonda Cassini da Nasa já havia observado Encélado e descoberto partículas de gelo expelidas do oceano subterrâneo da lua através de fissuras em sua superfície. Na época, a Cassini atravessou várias vezes as plumas de água de Encélado, analisando grãos de gelo e substâncias químicas compatíveis com a vida, como metano, dióxido de carbono e amônia.





No entanto, a recente descoberta do telescópio James Webb revela que esse material está sendo ejetado a distâncias muito maiores do que se supunha, alcançando profundidades no espaço várias vezes superiores ao próprio tamanho de Encélado. O telescópio também examinou o espectro da luz solar refletida na lua de Saturno e encontrou indícios de diversos produtos químicos, incluindo água e possivelmente outros compostos que sugerem atividade geológica ou biológica no oceano lunar.





Sara Faggi, astrônoma planetária do Goddard Space Flight Center da Nasa e uma das autoras do estudo, afirma que 'temos muito mais surpresas'. Os resultados em Encélado foram publicados em 18 de maio na revista científica Nature.





Agora, os pesquisadores estão considerando a possibilidade de uma nova missão da Nasa para buscar indícios de vida em Encélado. Uma das propostas é que a missão orbite a lua por um ano e meio antes de pousar em seu polo sul. Outra ideia em discussão é o desenvolvimento de um robô-cobra autônomo capaz de deslizar sob o gelo de Encélado para explorar seu oceano.