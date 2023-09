Supostos corpos de aliens são mostrados no México; veja fotos

669

Corpo dos "extraterrestres" exibido nessa terça-feira (foto: Reuters/Reprodução)

Dois supostos corpos de alienígenas foram exibidos na Câmara dos Deputados do México, nessa terça-feira (12/9), durante audiência sobre Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados.

As criaturas são restos mumificados que foram encontrados no Peru, em 2015. A informação é do ufólogo e jornalista Jaime Maussan, que diz no X, antigo Twitter, que o DNA dos corpos dos "alienígenas" apresentados não têm relação com seres humanos.

A Universidade Nacional Autônoma do México utilizou datação por radiocarbono para verificar o DNA dos corpos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Maussan afirmou que as criaturas foram estudadas por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), que obtiveram evidências de DNA usando datação por radiocarbono. Ele compartilha que, nas comparações feitas, ficou constatado nas amostras que mais de 30% do DNA era desconhecido.

Jaime Maussan foi ridicularizado pela comunidade científica oito anos atrás, depois de afirmar ter encontrado múmias de extraterrestres nas Linhas de Nazca, em 2015. Análises detalhadas feitas por antropólogos e pesquisadores mostraram em 2020 que os supostos ETs eram corpos mumificados de crianças humanas.

O ufólogo já foi acusado outras vezes de fraudar evidências para tentar provar suas teorias.

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CONGRESO DE MÉXICO PARA REGULAR EL FENÓMENO ANÓMALO NO IDENTIFICADO [UAP] %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD %uD83D%uDCF7%uD83D%uDCF7%uD83D%uDCF7%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF1



La conexión nuclear con #UAP y la seguridad aérea ante #UAP con los Testimonios de Ryan Graves y Robert Salas de primera mano a nivel mundial. pic.twitter.com/m6yW9ptpNR — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 12, 2023

As Linhas de Nazca são uma série de geogrifos antigos localizados no deserto de mesmo nome, no Peru. As marcas, que formam desenhos diversos, como macacos, um homem (chamado de astronauta), peixes, tubarões e até beija-flores, foram descobertas na década de 1930 e consideradas como Patrimônio Mundial da Unesco em 1994.