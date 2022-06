Cirurgia bariátrica pode diminuir risco de câncer em pessoas obesas

(foto: Bruno Germany/Pixabay)

Cerca de 42% da população norte-america têm obesidade, de acordo como Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Esse número é preocupante, segundo especialistas da área, porque a obesidade pode estar ligada ao risco de desenvolver 13 tipos distintos de câncer.No entanto, uma pesquisa, feita pela Cleveland Clinic e publicada na revista científica Jama, aponta que pessoas com obesidade e que fizeram cirurgia bariátrica para perder peso, apresentaram um menor risco de desenvolver câncer a longo prazo.A pesquisa SPLENDID (Procedimentos Cirúrgicos e Eficácia de Longo Prazo na Incidência e Morte de Doenças Neoplásicas, em livre tradução) observou mais de 5 mil pacientes com obesidade e que fizeram cirurgia e mais de 25 mil pacientes com obesidade que não fizeram a cirurgia.Em 10 anos de pesquisa, os dados coletados apontam que 2,9% dos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e 4,9% dos que não fizeram o procedimento desenvolveram câncer diretamente associado à obesidade. Além disso, 0,8% dos pacientes do grupo cirúrgico e 1,4% dos pacientes do grupo não cirúrgico morreram de câncer.Esses números equivalem a um risco 32% menor de ter a doença e 48% menor de morrer em decorrência de câncer para os pacientes que fizeram a cirurgia."Com base na magnitude do benefício mostrado em nosso estudo, a cirurgia para perda de peso pode ser considerada além de outras intervenções que podem ajudar a prevenir o câncer e reduzir a mortalidade", afirma Jame Abraham, presidente do Departamento de Hematologia e Oncologia na Cleveland Clinic e um dos autores do estudo.No entanto, o especialista pondera que mais pesquisas precisam ser feitas com a finalidade de entender os mecanismos responsáveis pela redução do risco de câncer após a cirurgia bariátrica.