Hospital de BH promove seminário sobre gestão em saúde

Evento vai abordar vários assuntos da saúde (foto: Freepik/Divulgação)

Um dos temas mais discutidos entre o setor de saúde é a Gestão em Saúde, essencial para o crescimento sadio das instituições. Por isso, é importante saber o que o setor pensa sobre temas como o impacto da economia no crescimento da área de saúde, como a tecnologia pode beneficiar as instituições ou os modelos de cuidados com os pacientes.

Esses serão alguns dos temas discutidos no 12º Seminário de Gestão em Saúde promovido pela Rede Mater Dei de Saúde. O evento marca também a comemoração pelos 42 anos da Mater Dei, que nasceu em Belo Horizonte e hoje tem ativos no Pará, Goiás e Bahia, onde acaba de inaugurar um moderno e completo hospital.

O evento, totalmente online e gratuito, será realizado dia 1º de junho, das 12h30 às 17h30, e contará com a presença de importantes entidades e empresas do setor. Será um evento com debates ricos em informações que vão interessar a todos, sejam eles médicos, gestores e profissionais da saúde em geral.

Entre os temas que serão discutidos destacam-se Cenários sociopolíticos e econômicos possíveis e o impacto na saúde: o que esperar nos próximos anos; Modelo de cuidado integral para promoção da saúde, A tecnologia como propulsora da humanização e da personalização; e Trabalho em rede: sinergias e interfaces que otimizam processos.

Para se inscrever e conhecer a programação, basta entrar no link: https://hba.com.br/streaming/seminariomaterdei2022/

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.