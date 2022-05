Trocar pão por tapioca ajuda a emagrecer?

A nutricionista Monik Cabral diz que nenhum alimento isolado é capaz de engordar ou emagrecer, e que tanto a tapioca quanto o pão podem fazer parte da dieta sem problemas (foto: Arquivo pessoal)



Muita gente acha que o pão é o grande inimigo durante o processo de emagrecimento e que a tapioca está sempre liberada. Mas nem sempre é assim. A nutricionista Monik Cabral esclarece os benefícios e malefícios de cada um desses alimentos e como cada um deles pode ser inserido na dieta.

“Em relação ao pão integral, a tapioca é inferior nutricionalmente. O pão integral tem uma boa quantidade de proteínas, fibras, é rico em minerais e vitaminas do complexo B, enquanto a tapioca nos oferece basicamente carboidratos”, comenta.

Segundo a nutricionista, o principal motivo que leva à troca do pão pela tapioca é o glúten. “Pão tem glúten, tapioca não, mas se você não é celíaco ou tem intolerância, não precisa restringir totalmente o glúten e, sim, apenas comer de forma equilibrada, sem exageros, pois qualquer alimento em excesso faz mal”, disse.

Isso quer dizer que a tapioca pode ser considerada um alimento “ruim”? Monik Cabral explica que não. “Ela não é ruim, mas você pode deixá-la mais nutritiva, adicionando linhaça triturada ou chia, e recheios nutritivos também.”

Pão francês x tapioca: qual é o melhor?

Muitas pessoas acabam retirando o pão francês do cardápio por acre- ditarem que ele engorda e que vai atrapalhar a dieta. É muito comum substituí-lo por uma tapioca. Mas sera´ que ela e´ realmente melhor? “Tanto o pão francês quanto a tapioca são fontes de carboidratos, que vão dar energia para o seu corpo. A diferença de calorias entre os dois não é grande”, comenta a especialista. “Além disso, ambos têm alto índice glicêmico (por não ter quase nada, ou nada, de fibras). Isso significa que a glicose sanguínea se eleva rapidamente, ou seja, gerando um pico de insulina, que por ser um hormônio lipogênico estimula a formacão do tecido adiposo, a gordura.”

A profissional de saúde afirma que a tapioca pode ser uma boa opção para quem tem doenca celíaca, já que não contém gluten.





E qual o melhor? Monik respondeu: “O que você mais gosta”

“Você não precisa deixar de comer um para comer o outro, porque está na moda. Se puder preferir um pão integral 100%, seria uma ótima opção. Mas para quem gosta do pãozinho tradicional ou da tapioca, pode acrescentar fibras (chia, linhaça aveia) e proteína na hora do consumo”, finaliza.

Por fim, Monik Cabral acrescenta que nenhum alimento isolado é capaz de engordar ou emagrecer, e que tanto a tapioca quanto o pão podem fazer parte da sua dieta sem problemas.

“Enquanto a tapioca tem zero de fibras, pouquíssimos nutrientes e somente carboidratos simples, o pão 100% integral tem muitas fibras e nutrientes essenciais, auxiliando na saciedade e no bom funcionamento intestinal. O pão integral, além de muito saboroso, enriquece sua rotina alimentar com os inúmeros benefícios que as fibras, vitaminas e minerais proporcionam ao seu organismo.”