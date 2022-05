Pode misturar álcool e medicamentos? Consumo de ambos requer cuidados

Mesmo com pandemia, BH foi capital onde mais se consumiu álcool em 2021 segundo pesquisa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Se você é daqueles que não dispensa uma cervejinha ou algum drink, um tira-gosto e um bom papo com amigos ou quem sabe uma paquera, sabe que às vezes fica a dúvida se podemos misturar o consumo de bebidas alcoólicas com o de medicamentos. Essa é uma combinação perigosa e que requer cuidados, especialmente se você for um desses citados no início do texto e morar em Belo Horizonte. Entenda.









Leia também: Pesquisa revela que quase 50% dos homens brasileiros se acham bonitos Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que Belo Horizonte foi a capital que mais consumiu bebidas alcoólicas no ano de 2021. Os dados mostram que um a cada quatro moradores (25,20%) ingeriram mais de quatro doses em 30 dias, o que colocou a capital na liderança do ranking, seguida por Vitória (23,38%), no Espírito Santo, e Cuiabá (23,17%), no Mato Grosso.









As consequências da interação entre álcool e medicamentos dependem de vários fatores. Entre eles está a composição do medicamento, o organismo do paciente e a quantidade de álcool ingerida. Por isso, de forma geral, a recomendação é evitar essa mistura, aponta Helbert Bontempo, farmacêutico e presidente da Regional Minas Gerais da Anfarmag, entidade responsável pelas farmácias de manipulação no Brasil.





Quais os principais efeitos no organismo?





De acordo com o farmacêutico, o principal órgão prejudicado é o fígado, que metaboliza o álcool e grande parte dos medicamentos, ficando sobrecarregado. O álcool também afeta especialmente o sistema nervoso central, que comanda nossas ações, alterando substancialmente as capacidades cognitivas estruturais e comportamentais.





Como a bebida altera o metabolismo, o tempo de eliminação do medicamento será alterado, podendo ocorrer antes ou depois do previsto, com possibilidade de prejudicar o tratamento. Aumenta a gravidade quando são utilizadas drogas para tratar problemas neurológicos e psiquiátricos, pois o álcool em geral potencializa o efeito dessas substâncias.





Antibióticos





A mistura de alguns antibióticos e álcool, por sua vez, pode causar desde vômitos, taquicardia e até toxicidade hepática grave. "Essas reações podem acontecer com substâncias como, por exemplo, o metronidazol", diz o especialista.





Antidepressivos





"Antidepressivos agem diretamente no sistema nervoso central. Inicialmente, as bebidas alcoólicas aumentam o efeito do antidepressivo, deixando a pessoa mais estimulada; porém, após passar o efeito da bebida, os sintomas da depressão podem aumentar", explica Bontempo.





Ansiolíticos





"Já quando os ansiolíticos são misturados ao álcool aumenta o efeito sedativo, deixando a pessoa inabilitada para realizar atividades que necessitam de atenção, como operar máquinas ou equipamentos, além de ocasionar uma maior probabilidade de efeitos adversos graves, a exemplo de coma", detalha o farmacêutico.





Analgésicos e antitérmicos





"O efeito do álcool pode ser potencializado e a velocidade de eliminação do medicamento do organismo será maior, diminuindo seu efeito. Em alguns casos, o uso do álcool com paracetamol pode danificar o fígado, uma vez que ambos são metabolizados nesse órgão. Já a mistura com ácido acetilsalicílico pode causar, em casos extremos, hemorragia estomacal, pois ambos irritam a mucosa estomacal.