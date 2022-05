'Atleta por propósito': o esporte na prevenção e no combate ao suicídio

AS

A prática de atividade física se opõe a ideia de desistência da vida (foto: Freepik/Divulgação )

Vinicius Murta é um designer, atleta e voluntário que apoia causas relacionadas à estruturação familiar e valorização da vida. O influenciador digital acredita que os esportes e suas inúmeras modalidades são grandes ferramentas para ajudar a superar os desafios da vida.

Desde a sua infância, ele sempre foi apaixonado por esportes, mas, por falta de apoio familiar, não conseguiu investir 100% nisso e praticava o que que estava dentro de sua condição.

Foi depois de passar por um divórcio e enfrentar a depressão e a síndrome do pânico, que ele viu o esporte voltar para sua vida. Agora, não mais apenas como uma atividade física, mas, também, como um motivo para se manter vivo.

Leia também: Acolhimento e individualização são novos aliados contra o câncer

"Foi durante esse momento, quando eu já atuava como influenciador digital, que eu tive a ideia de me desafiar. Além disso, foi quando surgiu a inspiração para esse projeto, o "Atleta por propósito", conta Vinicius.

"O esporte me traz a vontade de viver", Vinicius Murta, idealizador do "Atleta Por Um Propósito". (foto: TOP AGENCY/Divulgação )

O atleta decidiu então começar a praticar o triatlo, uma modalidade fatigante, principalmente para alguém que nunca tinha nadado, corrido ou pedalado. A iniciativa tem justamente esse intuito: mostrar, por meio dos obstáculos e dificuldades, que todos podem vencer suas limitações, por mais difíceis e impossíveis que pareçam ser.

"Iniciei, a princípio, pela natação, que é, até hoje, minha maior dificuldade. Agora venho me instigando e treinando para realizar a maior prova de triatlo, o 'Iron man', que, coincidentemente, ou por obra do destino, acontece justamente no mês internacional de valorização à vida, o setembro amarelo", explica.

Leia também: Comunidade médica cobra rigor da Anvisa contra cigarros eletrônicos

Murta acredita que a luta para completar a prova, assim como a prática de algum esporte, se opõe à ideia de desistência da vida. O esporte é a bandeira levantada por ele - que já passou pela triste experiência de tentar suicídio na infância, para mostrar que a prática de atividades físicas é uma alternativa para acabar com a dor e depressão que podem levar ao suicídio.

O esporte, aponta Vinicius, em sua naturalidade, induz as estruturas fisiológicas a produzirem hormônios necessários para sua energia e vitalidade, como a endorfina (neuro-hormônio que inibe a irritação e o estresse, contribuindo para a sensação de satisfação e felicidade). Além disso, ele estimula a socialização, essencial para quem está passando por um processo depressivo.

"Quando esse indivíduo, que está enfrentando um desequilíbrio emocional, tem a oportunidade de estar em ambientes que estimulam a convivência e a socialização, ele tem uma chance maior de ser ouvido e acolhido. Cem por cento dos suicídios podem ser evitados e precisamos acolher quem precisa", destaca.

Atleta por propósito

O Atleta por propósito surgiu em apoio ao seu outro projeto social, o Decida viver, com o objetivo de estimular as pessoas a resgatarem a vontade de viver. Por meio de suas redes sociais, ele compartilha seus treinos, desafios, dificuldades e metas.

"A minha intenção é estimular as pessoas a se movimentarem, mesmo que seja algo mais simples, como uma caminhada", comenta.



"Divido meus treinos de triatlo e minha preparação para as maratonas. Faço dois treinos por dia para uma modalidade de alta performance e ainda cuido das minhas responsabilidades profissionais e como pai. Recebo, frequentemente, depoimentos de pessoas falando o quanto eu as motivo diante de tantas tarefas que faço. Quero mostrar a todos que se você quiser e se organizar, acha um tempo para cuidar da saúde, sem desculpas", declara.

A partir de agora, o Atleta por um propósito também vai promover ações coletivas, mais palestras em prol da vida e eventos esportivos semanais, além da produção de conteúdo para fortalecer a importância de falar sobre a valorização da vida. Tudo será divulgado no site vinimurta.com e nas redes sociais @ATLETAPORPROPOSITO e @VINIMURTA.

"Também estamos buscando uma universidade para realizar um estudo que mostre essa relação entre esporte e equilíbrio mental", completa.

Maratona de Boston

Vinicius está se preparando para tentar uma classificação na mais antiga e desejada maratona que existe. Ele, que nunca percorreu 42km antes, destaca que a proposta é ousada, mas é isso que representa a esperança de que todos podem e devem ultrapassar as adversidades e desafios sem desistir da vida: "Para um ser que tem propósito, não existe o impossível".

"Faço tudo isso de forma independente, mas existe a possibilidade de as empresas, que quiserem, nos apoiar, ganhar visibilidade por meio dos conteúdos postados e dos equipamentos e uniformes que uso nos treinos. Para quem quiser ajudar e/ou conhecer essas possibilidades de patrocínio, pode entrar em contato comigo pelo site, plataformas digitais ou pelo telefone (31) 98894-3227", finaliza Murta.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.