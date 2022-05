Estudo mostra que 62% das mães buscam autocuidado, mas tempo dedicado ainda é insuficiente (foto: Carlos Moura/CB/D.A Press) Equilibrar a carreira com a mudança de hábitos pós-maternidade e a retomada da vida social após a pandemia da covid-19 está exigindo mais esforço nos cuidados pessoais de mães. Levantamento da plataforma de treinos on-line Queima Diária revela que 62% das mães consideram insuficiente o tempo dedicado para o autocuidado.





Ainda de acordo com a pesquisa, 38% das mães entrevistadas têm se esforçado para colocar a prática como prioridade e 56,5% consideram "bastante pesado" equilibrar vida profissional com a maternidade.









Leia também: Hábitos saudáveis: prevenção é a melhor arma contra o câncer de ovário O levantamento ouviu 1.453 mulheres inscritas na plataforma entre 25 a 27 de abril. Pelo menos 90% das mães ouvidas cuidam do aspecto físico, como descansar, realizar atividade física e seguir uma dieta saudável. Outras 57% adotam práticas ligadas ao campo espiritual, como meditar, praticar o silêncio, orar, estudar e ler.





Carreira





Em relação à carreira, equilibrar a maternidade com a vida profissional pesa em alguma medida para 80% das mães pesquisadas. Desse total, o assunto é considerado "bastante pesado" para 56,5%, pois ficam com a maior parte das responsabilidades de cuidar dos filhos e da administração do lar.









"A relação com o próprio corpo, durante e após a maternidade, se aprofunda, especialmente com a mudança física que a maternidade traz, e isso tem consequência direta na autoestima, por exemplo. Trazer atividade física para a rotina em algum momento, mesmo que em poucos minutos por dia, vai ajudando essa mãe a desenvolver melhorando a flacidez, flexibilidade, alívio do estresse, ou seja, trazendo mais qualidade de vida para a nova rotina", explica a treinadora.





Mãe de três filhas aos 25 anos, Vitória Cristina tinha uma rotina sedentária, além de dificuldade de emagrecer com saúde. Após a segunda gestação, ela chegou aos 95kg e, a partir desse momento, decidiu mudar a rotina. "Conheci a plataforma Queima Diária em 2020 e decidi começar a minha transformação pessoal. Não tinha com quem deixar minhas crianças para me dedicar aos treinos fora de casa, então a opção da plataforma foi ótima", conta. A porta de entrada foi o programa Mamãe Sarada.





"Na época, os 15 minutos de treino cabiam na minha realidade e isso me motivava a treinar todos os dias da semana", relembra, reconhecendo os resultados após dois anos de treinos. "Tenho mais saúde e tenho mais disposição para acompanhar o dia a dia das minhas filhas. Hoje, eu consigo levá-las para a escola, ao parquinho, para brincar, consigo estar presente e ter disposição para fazer parte da vida delas. Depois da minha transformação, eu me sinto totalmente rejuvenescida", comemora.





Plataforma





