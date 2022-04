Medicina regenerativa: soluções curativas para doenças crônicas

As células senescentes secretam proteínas nocivas e substâncias químicas que contribuem para doenças e debilidade da saúde (foto: Fotos: Mayo Clinic/divulgação) O avanço científico na medicina vem trazendo a cada dia inúmeros benefícios à população. O novo campo de pesquisa e prática, que está mudando a ênfase do combate aos problemas de saúde, é a medicina regenerativa, que visa oferecer soluções curativas para doenças crônicas que frequentemente devastam os anos da maturidade e diminuem a qualidade de vida.

O aumento dos registros eletrônicos de saúde e a inteligência artificial oferecem novas formas de analisar os vastos conjuntos de dados e identificar as terapias regenerativas adequadas às necessidades individuais. O direcionamento de procedimentos regenerativos para uma multiplicidade de doenças crônicas relacionadas à idade poderia ser uma maneira poderosa de preencher a lacuna entre a expectativa de saúde e a expectativa de vida.

André Terzic, cardiologista da Mayo Clinic (foto: Arquivo pessoal)





As diversas populações em processo de envelhecimento, vulneráveis a doenças crônicas, estão no limiar de um futuro promissor. “De fato, as crescentes opções regenerativas oferecem oportunidades para impulsionar a cura inata e lidar com o declínio associado ao envelhecimento”, declara André Terzic, cardiologista da Mayo Clinic e autor sênior do artigo.



Terzic é o diretor da fundação Marriott Family, do programa de Medicina Regenerativa Cardíaca Abrangente do Centro de Medicina Regenerativa e professor de pesquisa cardiovascular da fundação Marriott Family.

A cardiologista na Mayo Clinic e uma das criadoras do estudo Satsuki Yamada explica que essa medicina regenerativa não é um método único, mas sim um esforço multidisciplinar com um conjunto de ferramentas diversificadas. “Incluindo terapias celulares, imunoterapias regenerativas, engenharia de tecidos e opções de bioterapia sem células que podem ser aplicadas a várias doenças”, salienta.





AVANÇO

A pesquisa aumentou a compreensão sobre as tecnologias que visam e removem as chamadas células “zumbis” que se acumulam com o avanço da idade. As células zumbis, também conhecidas como células senescentes, secretam proteínas nocivas e substâncias químicas que contribuem para doenças e debilidade da saúde. Quando as células se tornam senescentes, elas não mais se dividem e não mais se diferenciam. Além disso, perdem a capacidade de reparar os tecidos doentes.

“Os avanços em termos de tecnologia antissenescente e regenerativa oferecem uma esperança de estender a expectativa de vida e viver os anos mais longevos sem doenças”, diz Armin Garmany, primeiro autor e M.D./aluno de Ph.D. em rastreamento das ciências regenerativas na Alix School of Medicine da Mayo Clinic.

As novas intervenções regenerativas no horizonte demonstram-se promissoras para o tratamento de doenças crônicas, como câncer, doenças cardíacas e diabetes. Por exemplo, a terapia de células T com receptor de antígeno quimérico que desperta a capacidade do corpo em reconhecer e destruir alguns cânceres.

O paradigma regenerativo idealmente seria implementado de forma proativa, pois a compreensão aprimorada dos mecanismos da doença permite a identificação precoce da doença e de forma reativa para indivíduos que já sofrem as consequências da doença crônica.



As estratégias regenerativas têm sido empregadas mesmo antes do nascimento para anomalias detectadas no útero, incluindo hipoplasia pulmonar grave com hérnia diafragmática e espinha bífida.

Segundo os pesquisadores, a implantação de novas tecnologias requer um tempo de desenvolvimento prolongado associado a um custo significativo. Contudo, essa evolução é fundamental para deter ou reverter a progressão de doenças refratárias, transformando os objetivos do controle de doenças ao cuidado para a cura.





CONDIÇÕES AMBIENTAIS



As iniciativas em saúde pública poderiam contribuir para a longevidade da saúde. Por exemplo, proibir o fumo em público, obrigar a aplicação de rótulos de informações nutricionais e promover vacinações poderia levar a vidas mais saudáveis e retardar ou prevenir as condições degenerativas que surgem mais tarde na vida.

Além disso, abordar os determinantes sociais da saúde (as condições do ambiente nas quais as pessoas vivem) poderia contribuir para a prevenção ou retardamento de doenças. “Adversidades na infância, alienação social, status socioeconômico inadequado e acesso comprometido aos cuidados de saúde estão todos associados à desigualdade na saúde e à redução da expectativa de vida. Abordar esses problemas está no cerne da prevenção de doenças”, diz Garmany.

A demografia mundial estima a expectativa de vida em 73 anos, mas a idade média de início das doenças crônicas é de 64 anos. Essa lacuna entre a expectativa de saúde e a expectativa de vida poderia ser preenchida com iniciativas adequadas de políticas públicas e aplicação de novas descobertas regenerativas e antissenescência aos cuidados clínicos. Os avanços importantes que aumentam a expectativa de vida poderiam ser potencialmente combinados com mais anos de boa saúde.





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram