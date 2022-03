BeGreen realiza feira de mulheres empreendedoras no Boulevard Shopping

A feira traz mais de 20 expositoras com mercadorias diversas (foto: BeGreen/Divulgação)





No dia 26 de março, a BeGreen, maior rede de fazendas urbanas da América Latina, realiza a Feira BH Saudável - Edição Elas Empreendem, fechando a programação do Boulevard Shopping que celebra o Dia Internacional das Mulheres. O evento acontece das 10h às 18h, na Praça BeGreen, localizada no 2º piso do Boulevard Shoppinge tem entrada gratuita.









Segundo o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil tem 30 milhões de mulheres empreendedoras e 55% delas abriram o próprio negócio por necessidade, ou seja, por não encontrar outra fonte de renda. Para Daniela, reunir empreendedoras locais é uma forma de o público conhecer, valorizar e apoiar as pequenas produtoras da região que têm um trabalho incrível e que merecem crescer no mercado. "É o tipo de ação que fazemos questão de realizar para gerar mais oportunidade e para que mais mulheres tenham reconhecimento".





No dia do evento, a BeGreen vai lançar a nova modalidade de visita: o Colha e Leve. As pessoas entram e conhecem a estufa e a forma de plantio, colhem as hortaliças que quiserem e levam para casa, para experimentarem e se deliciarem. Tudo isso em apenas 15 minutos. A visita custa R$10 e é totalmente revertida em hortaliças, ou temperos, no modelo consumação.





Além disso, quem quiser fazer a assinatura de box de hortaliças, um dos principais produtos da BeGreen, é só ir até à fazenda no dia da Feira BH Sustentável que haverá descontos e brinde para quem assinar na hora: um kit de mudas BeGreen.





"O empreendedorismo feminino desempenha um importante papel na luta pela igualdade de gêneros. Ao comprar os produtos de empreendedoras contribuímos para reduzir diferenças, valorizamos mulheres e temos a oportunidade de incentivar o crescimento de carreiras e a conquista do mercado. Ao promover iniciativas como essa edição da Feira BH Sustentável especial, chamamos a atenção para isso e participamos da conscientização do público," finaliza Masson.





A Feira BH Saudável é um evento com foco no comércio de produtos artesanais e saudáveis criados por pequenos produtores e continuará sendo realizada uma vez ao mês na BeGreen.