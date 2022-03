Ronco: quais as causas e o que fazer para acabar com o problema

Campanha da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial tem como lema "ronco não é piada" (foto: Divulgação/ABORL-CCF)

Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)

Você ronca? Dorme com alguém que ronca? Se a resposta for afirmativa, sabe que o ronco não deve ser tratado como uma brincadeira. E no Dia Mundial do Sono, celebrado nesta sexta-feira (18/3), a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) levanta a discussão para o probelma."O ronco é uma vibração das vias aéreas, das estruturas do nariz e garganta, que ocorre devido a dificuldade da passagem do ar ao respirar durante o sono", explica a otorrinolaringologista Simone Lemos . Ela aponta como algumas causas do ronco a obesidade e problemas nasais, como desvio de septo, aumento de amígdalas e adenoide.Com o lema "ronco não é piada", a ABORL-CCF lança sua campanha do Dia Mundial do Sono para conscientizar a população sobre a importância de investigar o problema."O grande problema do ronco está na fragmentação do sono, que o torna de pior qualidade. O indivíduo acorda diversas vezes, mesmo que sem perceber, o que torna o sono não reparador", pontua a médica. Segundo ela, o cenário é pior quando está relacionado à apneia do sono.A apneia obstrutiva do sono é a obstrução completa ou parcial do fluxo de ar nas vias respiratórias durante o sono, levando à baixa oxigenação que causa prejuízos à saúde do indivíduo."Os pacientes com apneia do sono queixam-se de sonolência diurna excessiva ou sensação de que o sono não é repousante. Outras consequências são prejuízos às funções cognitivas, atenção, memória e aprendizado", relata Simone Lemos.Além disso, segundo ela, a SAOS pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca esquerda, infarto do miocárdio, arritmias e hipertensão pulmonar, o que pode culminar na morte súbita.No passado, Vinícius Oliveira, de 33 anos, sofria da síndrome da apneia obstrutiva do sono."Eu dormia, mas acordava com uma sensação de cansaço que permanecia o dia inteiro. Além de me prejudicar, a apneia e o ronco também incomodavam o sono da minha parceira", relata o engenheiro de software.Ela também afirma que a síndrome acabava afetando a sua disposição no trabalho e cotidiano.Um estudo publicado em 2018 na revista científica The Lancet estimou que mais de 936 milhões de pessoas têm apneia obstrutiva do sono no mundo.O número é quase 10 vezes maior do que a estimativa da Organização Mundial da Saúde em 2007, de mais de 100 milhões de pessoas com a doença. Apesar disso, o problema tem tratamento."Tanto o ronco quanto a apneia do sono têm tratamento, que dependerá da causa, gravidade e consequências do problema. Em alguns casos, são necessárias medidas comportamentais como perda de peso e abstinência de álcool no período noturno. Em outros, é preciso corrigir o desvio de septo, retirar adenoide e amígdalas aumentadas, tratar um quadro de rinite crônica ou polipose nasal", explica a otorrinolaringologista.No caso de Vinícius, ele fez operação para a remoção das amígdalas, que eram grandes e infeccionavam com frequência. "Depois da cirurgia, além da qualidade do sono, reparei melhorias na minha respiração durante o dia e maior disposição para praticar atividades físicas."Já em casos de apneia grave, o tratamento recomendado é o uso de CPAP, dispositivo que fornece pressão positiva contínua na via aérea, criando um mecanismo de abertura das vias aéreas.De acordo com Simone Lemos, esse é um dos tratamentos mais usados para a apneia obstrutiva do sono, mas reforça a necessidade de uma avaliação com um especialista.* Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte