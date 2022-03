Saiba o que há de novo em diagnósticos de TDAH

Todas essas questões precisam ser e, por sorte, estão sendo muito discutidas no meio atualmente. (foto: Pixabay)

A principal novidade no diagnóstico do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é que cada vez mais ele está sendo entendido como um transtorno dimensional. Isso significa que todas as pessoas têm um grau de desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas, somente uma parte da população - que apresente 6 ou mais sinais e sintomas - preencheram os critérios de diagnóstico.

"Seria como falar sobre hipertensão arterial. Todas temos hipertensão, mas só quando a pressão passa acima de 139 por 90 é que ela passa a ter um diagnóstico de pressão arterial alta, tendo, então, 3 vezes mais chances de ter infarto e AVC", esclarece o neuropediatra e especialista em TDAH, Marcone Oliveira.

Através dessa comparação, o médico reitera, fazendo uma indagação de extrema importância: "Se essa criança tiver 5 critérios de hiperatividade ou 5 critérios de desatenção, ou mesmo se ela apresenta ter os dois casos agravantes de um dos dois tipos ou misto? Será que ela não teria um prejuízo?".

Todas essas questões precisam ser e, por sorte, estão sendo muito discutidas no meio atualmente.

Tratamento

O tratamento, tanto em criança quanto em adulto, tem mais ou menos o mesmo consenso, de que se precisa idealmente de intervenção psicossocial, ou seja, acompanhamento com terapias, com psicologia cognitivo-comportamental, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e com psicopedagogia. Uma parte dessas crianças e desses adultos vão precisar de tratamento medicamentoso.

"O tratamento, muitas vezes, é feito através de um psicoestimulante ou um medicamento que possa agir na ansiedade, na depressão, e que possa ajudar essa criança e esse adulto a melhorar os seus comportamentos" - explicou o especialista.

A Importância do Diagnóstico Precoce

Os principais benefícios de um tratamento precoce bem feito são observados à medida em que a pessoa não deixa acumular dificuldades em sua vida. Por exemplo, o profissional enfatiza que um indivíduo que não trata o TDAH tem maior chance de evasão escolar, de caminhar para outros transtornos como a depressão, ansiedade, bipolaridade, de uso de substâncias psicoativas, de uso e abuso de álcool e lesões graves por acidentes. Então, o benefício de um bom tratamento é justamente evitar todas essas complicações.

"Os principais profissionais que nós devemos procurar quando a gente está pensando em um diagnóstico de TDAH é um neurologista, se o paciente for adulto, ou um neuropediatra se o paciente for criança, além do psiquiatra para pacientes adultos, e o psiquiatra para crianças. Mas também será preciso o trabalho de outros terapeutas como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos entre outros", finaliza Marcone.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira