Viva Down Fashion Day promove a inclusão de pessoas com síndrome de Down

Evento será nesta sexta, às 19h, na praça central do Minas Shopping (foto: Viva Down/Divulgação )

O Viva Down Fashion Day é um projeto que busca a divulgação da causa e trabalha diretamente com pessoas com síndrome de Down. A ideia é divulgar, informar e socializar, sempre priorizando a inclusão, a socialização e o empoderamento para o mercado de trabalho de pessoas com a síndrome.

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down (21/3), o instituto completará 4 anos de existência no dia 17 de março. “O que mais queremos é a inclusão verdadeira e de fato”, enfatiza Iracema Machado, idealizadora e presidente do instituto.

As comemorações se iniciam com o Viva Down, que será nesta sexta-feira (4/3), às 19h, na praça central do Minas Shopping.

O evento contará com um backstage de oito pessoas do Instituto, além de uma equipe que receberá todas as meninas para serem maquiadas e penteadas para o desfile.

Sobre o Instituto Viva Down

O Instituto Viva Down é uma 'grande família' com ideias inovadoras que oferece aos seus assistidos, aulas de diversas modalidades, rodas de conversas, cursos diversos, acolhimento às famílias, atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e atendimento psicológico (se necessário), inclusive à família, além da inclusão de pessoas com down no mercado de trabalho.

Mãe de um filho Down, de 18 anos, Iracema sentiu um chamado para ampliar as possibilidades e melhorar a qualidade de vida de pessoas com Síndrome de Down e suas respectivas famílias.

“Temos por finalidade maior a troca de experiência entre as famílias, além de acolher, orientar, aprender e ensinar e promover a socialização e inclusão social, sempre estimulando nossas crianças, adolescentes e adultos e criando oportunidades e possibilidades de crescimento e aprimoramento de suas habilidades. Nossa missão é levar a inclusão de forma assertiva e verdadeira a todos os setores da sociedade”, explica.

O instituto tem como objetivo ter um olhar mais empático e entender outras necessidades, incluir e mostrar que pessoas com a síndrome não só podem como devem ser inseridas nesse mundo.

“O indivíduo já traz consigo a definição de que somos únicos, com nossas diferenças, e que o respeito acima de tudo deve ser praticado independente do que é considerado padrão, seja de comportamento, corpo, beleza, idealismos e crenças”, finaliza Marta.

* Estagiária sob supervisão