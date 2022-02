conta-gotas

(foto: Pixabay)

Criança segura na internet

A segurança das crianças na internet é tema cada vez mais prioritário entre as famílias e instituições de ensino. Para ajudar pais, responsáveis e educadores, o Google criou o Seja incrível na internet, plataforma educativa voltada a contribuir para que crianças tenham uma experiência mais segura e confiante no ambiente on-line. O site conta com uma série de materiais e ferramentas desenvolvidos em parceria com especialistas globais em segurança digital, como Safernet, ConnectSafely e Family Online Safety Institute, com orientações, dicas, atividades e ferramentas para preparar crianças para usar a internet de modo consciente e seguro. O programa educativo se divide entre cinco trilhas: Não caia em armadilhas (Fique atento na internet), Proteja seus segredos (Seja forte na internet), É legal ser gentil (Seja gentil na internet), Na dúvida, fale com alguém (Seja corajoso na internet) e Compartilhe com cuidado (Seja inteligente na internet). Neste último, o objetivo é incentivar nas crianças o cuidado no momento de compartilhar informações e conteúdos na internet, tratando a comunicação on-line da mesma forma que a off-line. A dica aqui é criar regras sobre o que é ou não é adequado compartilhar na rede.

Alegria e meditação

A Brahma Kumaris (BK) está organizando três retiros que ocorrem simultaneamente, de 25 de fevereiro a 1º de março. Dois serão presenciais e um on-line, aproveitando o período de carnaval. A ideia é promover uma folia diferente, experimentando a alegria e a felicidade de maneira espiritual. Os retiros presenciais ocorrerão nas sedes da BK localizadas em Serra Negra/SP e na Serra do Cipó/MG. Segundo Luciana Ferraz, coordenadora nacional da Brahma Kumaris, muitas pessoas ficam surpresas com a mudança na percepção das situações que podem acontecer em poucos dias de um retiro. “Para outros, é uma oportunidade para a solitude, para caminhadas silenciosas, e meditações”, explica. Os retiros presenciais terão como tema “Felicidade: a melhor nutrição de todas”. A BK seguirá o protocolo sanitário de COVID-19, com orientações de distanciamento, capacidade reduzida, uso de máscara, uso de álcool em gel etc.





Serviço

Portal da Paz na Serra do Cipó/MG

Informações e inscrição – https://bit.ly/Retiro-de-Carnaval-Portal-da-Paz

On-line Informações e inscrição – https://bit.ly/retiro-26-27-fevereiro

Outras informações: site@br.brahmakumaris.org

(foto: Pixabay)

Posição incorreta do bebê

compromete amamentação





A maioria dos problemas para amamentação pode ser resolvida com medidas e orientações, assim como a pega correta da boca do bebê ao peito, considerado o principal fator para evitar fissuras e complicações. A recomendação para as mães com dificuldades no aleitamento é procurar ajuda de profissionais experientes em hospitais, bancos de leite ou grupos de consultoria especializada. A presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Minas Gerais, Annamaria Massahud, explica que o leite materno é uma fonte indispensável de nutrientes para a saúde e desenvolvimento infantil. “O consumo, logo após o nascimento, reduz em 22% a mortalidade neonatal.” Conforme levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 70% das mortes de crianças brasileiras, com menos de um ano, ocorrem no período neonatal, sendo 52% delas na primeira semana de vida. Os benefícios do aleitamento são diversos para mãe e filho, mas nem todas as mulheres conseguem amamentar com facilidade e, muitas vezes, desistem.

(foto: Pixabay)





Como aliviar o inchaço dos pés





A má circulação é uma das principais causas de inchaço nas pernas e pés, especialmente em grávidas e idosos. Apesar de não doer, provoca desconforto pela sensação de peso e de líquido acumulados. “Para reverter o quadro, é necessária a ingestão de bastante líquido e manter uma dieta rica em alimentos diuréticos, como alface, pepino, tomate, melancia, melão, abacaxi, além de evitar aqueles com muito sódio, geralmente encontrado em alimentos industrializados ou preparados com sal em excesso”, afirma Maria de Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, rede especializada em serviços de podologia, manicure e venda de produtos médicos, ortopédicos, bem-estar e saúde. A especialista ainda recomenda a prática regular de atividades físicas e sessões de drenagem linfática sempre que possível para ter ainda mais conforto e evitar novos quadros de inchaço. “Outra dica que traz muitos benefícios é o escalda-pés, podendo ser realizado no conforto do lar com itens que podem ser facilmente encontrados”, ressalta a podóloga.





Confira o passo a passo:





Pegue uma bacia grande, que caiba seus pés confortavelmente,

com água morna suficiente para cobrir o tornozelo





Adicione uma colher de sopa de azeite para manter os pés macios e hidratados





Acrescente uma colher de sopa de sal grosso, que ajuda a drenar o excesso de líquido, evitando o inchaço





Coloque também cinco gotinhas de essência de hortelã, que refresca, desodoriza e estimula a circulação





Bolinhas de gude ajudam a massagear a planta dos pés e ativar a circulação





Mantenha os pés na bacia por cerca de 15 minutos

(foto: Pixabay)

Mitos sobre artrose e saúde das articulações





Na era das fakes news, encontrar informação de fontes confiáveis e cientificamente comprovadas pode ser um desafio na internet. Além disso, as notícias falsas podem promover sérios prejuízos ao bem-estar do leitor, motivando a adoção de comportamentos ou práticas prejudiciais à saúde. O cirurgião ortopedista David Gusmão, especialista em quadril e cartilagem, explica quais são os maiores mitos sobre artrose e saúde das articulações.





1. Quem sofreu lesão no quadril deve interromper as atividades físicas

Pessoas fisicamente ativas passam a se sentir potencialmente impedidas de praticar esportes após lesionar o quadril. Há duas situações: quando trata a lesão no início, quando o objetivo médico será que a pessoa volte a praticar a atividade física que ela gosta. Iniciar o tratamento precoce potencializa significativamente as chances de sucesso. A outra situação é quando a lesão é grave e necessita cirurgia, mas, nesse caso, a pessoa não precisa se preocupar também. As próteses do quadril permitem a pessoa praticar uma série de atividades físicas ao longo da vida.





2. Todo suplemento para artrose é benéfico

O uso de suplementação (seja para artrose ou qualquer outra doença) deve ser realizado sob prescrição médica após análise individual do histórico de saúde do paciente. Cada suplemento tem suas especificações, e, portanto, é indicado de acordo com cada caso específico de doença óssea ou articular.





3. Jovens não sofrem de artrose

Errado! Embora os casos em idosos sejam maiores (devido ao desgaste natural da cartilagem provocado pela idade avançada), os jovens também estão propensos a sofrer de artrose. Entretanto, é importante entender como se dá o diagnóstico: a palavra artrose não é algo como ter ou não ter, como uma gravidez por exemplo. É um espectro, portanto, quando se trata de um dano pequeno na cartilagem, o indivíduo irá sofrer de um desconforto persistente – que é um sinal de alerta para buscar o ortopedista.





4. Quem tem artrose não pode

forçar os músculos

O reforço muscular é um excelente recurso para quem sofre de artrose, podendo proporcionar grandes benefícios e ser listado como um cuidado preventivo. Entretanto, é necessário atentar-se à amplitude do movimento, evitando um impacto muito profundo.





5. A incidência de artrose em homens e mulheres é igual

Quando a mulher entra na menopausa, a produção do hormônio estrógeno diminui, o que explica a maior incidência da doença em mulheres com mais de 50 anos. Porém, os homens têm a tendência de desenvolver artrose resultante da osteonecrose e do impacto femoroacetabular.





6. Pessoas que sofrem de artrose vão ficar incapacitadas em algum momento

Apesar de a doença não ter cura, o diagnóstico precoce e os tratamentos adequados podem interromper a progressão da doença e garantir qualidade de vida ao paciente. O indicado é manter hábitos saudáveis, incluir a prática de atividade física regular e consultar um ortopedista caso você sinta um desconforto ou dor contínua em alguma região das articulações.