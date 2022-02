Dia do Câncer: menino de 13 anos vence a doença e dá aula de coragem

Após mais de um ano de tratamento, Matheus vence o câncer e celebra tocando Sino da Cura (foto: Hospital da Baleia/Reprodução ) Com o sorriso encoberto pela máscara, o brilho dos olhos destacava a felicidade de Matheus Santos, de 13 anos, ao tocar o Sino da Cura do Hospital da Baleia, no bairro Saudade em Belo Horizonte. O menino foi diagnosticado com osteossarcoma, um tumor maligno ósseo, há pouco mais de um ano. No último dia 17, finalmente recebeu alta médica.





LEIA MAIS 12:46 - 29/01/2022 Retinoblastoma: como identificar o câncer da filha de Tiago Leifert

15:24 - 04/02/2022 Dia Mundial do Câncer: por cuidados mais justos

20:07 - 03/02/2022 Santa Casa BH recruta voluntários com tumor cerebral para pesquisa inédita Estado de Minas conta a história de Matheus que, apesar da pouca idade, chama a atenção pela determinação, coragem e resiliência. “Foi um período muito difícil, mas Deus sempre estava junto e me deu muita força”, compartilha. Ao longo de um ano, ele passou por uma cirurgia e 18 sessões de quimioterapia. Neste dia 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, oconta a história de Matheus que, apesar da pouca idade, chama a atenção pela determinação, coragem e resiliência. “Foi um período muito difícil, mas Deus sempre estava junto e me deu muita força”, compartilha. Ao longo de um ano, ele passou por uma cirurgia e 18 sessões de quimioterapia.





Em entrevista, Matheus conta que a alta foi seu presente adiantado de aniversário, celebrado no dia 24 de janeiro. Questionado sobre o que gostaria de fazer, ele afirma: “Quero brincar com meus amigos, fazia muito tempo que eu não brincava”. Diagnosticado com apenas 11 anos, as brincadeiras foram adiadas e deram lugar ao tratamento.





Para o menino, superar a doença mostrou a importância de estar satisfeito com a vida e valorizar as coisas pequenas do cotidiano. “Tudo que eu estou tendo oportunidade, estou fazendo”, completa.

"Por mais que pareça, não é impossível' Matheus Santos



Durante o período do tratamento, Matheus nunca deixou de frequentar a escola. Apoiado pelos professores e com as aulas remotas, seguiu normalmente o calendário escolar. "Nós levamos as apostilas e os materiais para o hospital e íamos enviando para a escola", explica o pai, Antônio Roberto dos Santos.



Emocionado, Antônio relembra: “Quando a gente descobre (a doença), leva um soco no estômago. Mas buscamos forças e colocamos tudo nas mãos de Deus. Ele coloca as pessoas certas no caminho”.





Ele e a mulher, Tânia Cristina dos Santos, mãe de Matheus, destacam que a espiritualidade e a fé tiveram um papel importante para superar os piores momentos. “No começo dá um certo medo, um pavor, mas a gente se agarra a Deus com todas as forças que a gente tem”, relata a mãe.





Hospital Baleia







O Hospital da Baleia é referência em oncologia pediátrica em Minas Gerais, que atende os pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios médicos. Todo o tratamento foi realizado no Hospital Baleia, que, sobre o caso de Matheus, destaca a importância da detecção precoce. “Ele (Matheus) é exemplo de que a detecção precoce da doença impacta de forma positiva no tratamento e nas chances de cura”, pontuou em nota.O Hospital da Baleia é referência em oncologia pediátrica em Minas Gerais, que atende os pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios médicos.





O Centro de Oncologia e Radioterapia Adulto e Pediátrico atua desde a detecção da doença, até as cirurgias, tratamentos quimioterápicos e radioterápicos - que somam quase 45 mil sessões por ano. A instituição atua, ainda, no acompanhamento pós-tratamento do paciente.