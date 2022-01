Consumir vegetais diminui mortalidade e casos graves de covid-19

Os médicos citam vários estudos que mostram o benefício de uma dieta saudável no combate a covid-19 (foto: Reprodução Correio Braziliense )

No artigo, publicado nesta segunda-feira (31/1), os médicos citam vários estudos que mostram o benefício de uma dieta saudável no combate a covid-19. Um deles mostra que uma dieta baseada em vegetais estava associada a um risco 9% menor de infecção por covid-19 e um risco 41% menor de caso grave.

Um outro estudo apontou que os profissionais de saúde que seguem uma dieta baseada em vegetais que tiveram exposição a pacientes com covid-19 tiveram um risco 73% menor de desenvolver a doença de forma moderada e grave.

Já uma outra pesquisa mostrou que que uma dieta baseada em vegetais ajudou os trabalhadores de hospitais em Washington, DC, a melhorar a saúde e a qualidade de vida, durante a primeira onda da pandemia.





Além disso, os autores citam o exemplo de Okinawa, no Japão. Lá, a dieta é predominantemente baseada em vegetais e rica em batata-doce, vegetais de folhas verdes e produtos de soja. Surpreendentemente, a cidade tem uma mortalidade menor do que a Tóquio, mesmo as duas cidades tendo tamanhos semelhantes.





