Especialista explica porque nariz escorrendo é sintoma duradouro na Ômicron

Nariz escorrendo é um sintoma comum da Covid-19 causada pela Ômicron (foto: Pexels )



Assim como em outras doenças respiratórias, como a gripe causada pela influenza, a nova variante do COVID-19, Ômicron, vem causando um sintoma bastante comum, porém incomodo e que costuma perdurar por grande parte da infecção: a coriza. Ainda não há um estudo concreto que evidencie o motivo da coriza frequente em pacientes infectados pela ômicron.

Porém, fato é que o sintome persiste. Adelino de Melo Freire Jr., infectologista cooperado da Unimed-BH, enfatiza que várias pesquisas já mostraram que essa variante afeta mais as vias respiratórias altas, como nariz, garganta e traqueia, do que o pulmão. "Isso justifica essa manifestação mais intensa da coriza e, principalmente da dor de garganta".

Além disso, esses fatores também podem explicar porque a infecção por essa variante está sendo mais branda, além do avanço da vacinação.



Como melhorar a coriza

A produção de coriza é um artifício do corpo humano para se livrar dos agentes infecciosos. Quando produzida em excesso, ela pode entupir o nariz e provocar um desconforto intenso e dificuldades para respirar.

De acordo com Freire Jr., é possível melhorar a coriza a partir da recomendação por profissonais de corticóides nasais e medicamentos de controle que ajudam no desconforto e na obstrução nasal. Também é indicado fazer lavagem nasal com soro fisiológico e assoar o nariz para retirar o restante da secreção.

"Todas essas dicas, além de aliviarem esse desconforto, ao tirar a coriza, você está ajudando a eliminar mais rapidamente o agente que a provoca", finaliza o especilista.