Curso Escola do Perdão

Escola do Perdão (foto: Pixabay )

Todo processo de cura passa pelo processo do perdão – essencial para existência humana, para se ter qualidade de vima e uma alma em paz. O perdão, entretanto, requer grande tomada de consciência do eu e da forma como se enfrenta a vida e sua interioridade.

Visando auxiliar aqueles que buscam aprender a perdoar, a Escola CORAÇÂO E MENTE preparou a Escola do Perdão, curso preparado para auxiliar aqueles que buscam iniciar o processo de perdoar. O curso será ministrado pelo Padre Alexandre Fernandes e Andréa Scarpelli, e quem participar poderá escolher a modalidade presencial, na Avenida do Contorno, 6437, 5° andar, Savassi, Belo Horizonte, MG ou online.

As aulas aconteceram às quintas-feiras as 15h30, do dia 03 de fevereiro de 2022 ao dia 24 de fevereiro de 2022. As vagas são limitadas e as inscrições, no valor de R$ 100, podem ser feitas pelo Sympla ou através do número de telefone (31) 99833-5520.