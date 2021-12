UniBH ' Parcerias com o SUS serão ampliadas em 2022

UniBH celebra ano de parcerias na Saúde, com atendimentos gratuitos em diversas frentes, e ampliação da atuação em 2022 (foto: Pixabay )

Diretores e coordenadores do UniBH se reuniram com parceiros da área da Saúde de Belo Horizonte, municípios da RMBH e também do sul de Minas, para exaltar um ano repleto de bons resultados, em cooperações com foco no bem-estar social. Ao longo de 2021, as equipes do curso de Medicina e demais graduações da área da saúde do Centro Universitário estiveram mobilizadas em várias frentes, possibilitando às iniciativas encampadas um atendimento amplo e qualificado, que além de servir à população, permitiu aos estudantes uma vivência única com a realidade que encontrarão em suas carreiras. Dessa celebração, veio a ratificação de que as parcerias serão mantidas e muitas delas, ampliadas em 2022, garantindo o compromisso social do UniBH com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nathan Souza e Camila Vieira, respectivamente, diretor e gerente da regional Minas Gerais da Inspirali – vertical de Medicina da Ânima Educação –, destacam que ao longo dos anos, UniBH e demais escolas do ecossistema Ânima têm se aproximado dos gestores públicos, a fim de verificar as necessidades do SUS, e avaliar de que forma as escolas podem contribuir. “Dentro do que podemos oferecer, alinhamos nossas parcerias mantendo uma atitude de diálogo. UniBH e demais instituições estão abertas às propostas e articulação para parcerias com os SUS das cidades, dentro de uma abordagem diferenciada”, explica Souza.

De acordo com Eduardo França, diretor do Campus Buritis do UniBH, as diretrizes nacionais de Medicina e demais ciências da saúde recomendam a inserção dos estudantes no local onde atuarão após a graduação. “O processo envolve a atenção primária e secundária, além da atenção terciária, que são os hospitais. Essa indicação estimula o UniBH a manter o diálogo junto aos gestores públicos de saúde, contribuindo para a qualidade do serviço e da rede de atenção à saúde da região.”

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é uma das parceiras do UniBH. O Campus Buritis é um dos postos de vacinação da cidade, para imunização contra a COVID-19. Até o dia 21 dezembro, as equipes do Centro Universitário haviam aplicado mais de 19 mil doses. “Essa cooperação fez enorme diferença para o SUS de BH neste período delicado. A parceria possibilitou a ampliação do acesso da população à vacina. A Secretaria é muito grata à instituição”, afirma Taciana Malheiros, subsecretária de Saúde de Belo Horizonte.

Vacinação UniBH 2021 (foto: UniBH/Divulgação )

“A pandemia nos desafia a cada instante. Criar parcerias foi essencial para o enfrentamento da COVID-19 em Belo Horizonte e o UniBH esteve conosco de forma ativa durante todos os processos, principalmente, em ações de relevância para a comunidade. As equipes de Enfermagem do Centro Universitário foram protagonistas na campanha de vacinação no Campus Buritis, que contou também com professores e acadêmicos de outros cursos ligados à área da Saúde”, ressalta Renata Mascarenhas, da Diretoria de Saúde da SMS.

Segundo Renata, outro apoio imprescindível do UniBH à cidade, se deu por meio do curso de Medicina, via atendimento remoto por telemedicina. “Belo Horizonte precisou abrir unidades de saúde com funcionamento 24 horas. Com os preceptores e acadêmicos, as equipes da instituição atenderam os pacientes de forma oportuna e com qualidade, atuando na linha de frente do enfrentamento à COVID-19. Nossa gratidão por estarem conosco neste momento difícil. Com a parceria fizemos a diferença na vida de várias pessoas.”

No que diz respeito à atenção terciária, o UniBH firmou novas parcerias, além de fortalecer cooperações já consolidadas, como é o caso da Santa Casa de Belo Horizonte, que conta com o apoio da instituição há mais de 10 anos. Nesse âmbito, são parceiros do UniBH na capital os hospitais Eduardo de Menezes, Luxemburgo e São Francisco; as maternidades Júlia Kubitschek, Octaviano Neves, Odete Valadares e Sofia Feldman. Em Nova Lima, Hospital Nossa Senhora de Lourdes; em Sabará, Hospital Cristiano Machado; e a rede Fhemig (Hospitais João XXIII e João Paulo II).

Recuperandas da APAC Feminina recebem cuidados

O UniBH também manteve, ao longo de 2021, cooperação com a APAC Feminina de Belo Horizonte (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados). Nathan Souza conta que as equipes de Enfermagem e de Medicina atuaram na promoção da saúde e prevenção de doenças junto às recuperandas, além de prestarem assistência médica em diversas especialidades como cardiologia, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade, e psiquiatria. “Houve ainda acolhimentos por telemedicina, nicho em ascensão no mundo inteiro. É uma metodologia de cuidado que prepara o aluno para a medicina do seu tempo. Muitos cursos ainda não contam com a modalidade, e as escolas da Ânima já realizam o procedimento há três anos, via plataforma própria, o pront life”, explica Nathan Souza.

Na APAC Feminina, a cooperação englobou cuidados com as recuperandas e também, à equipe de profissionais que atuam na entidade