Hospital promove ação beneficente com direito a visita do Papai Noel

Hospital Socor promove ação de Natal (foto: Ailson Santos/Hospital Socor)

Em meio a momentos e notícias angustiantes, o Hospital Socor, de Belo Horizonte, promove uma ação para levar alegria e esperança aos colaboradores e pacientes da unidade. Ontem e hoje, o bom velhinho Papai Noel vai percorrer todos os 12 andares do hospital, além do prédio administrativo, levando mensagens de confiança e amor para cerca e 500 médicos, 450 colaboradores e os demais pacientes dos setores de internação, pronto atendimento, CTI, ambulatório e áreas administrativas.

Alguns pacientes não conseguiram conter a emoção com a iniciativa e foram às lágrimas com a visita do Papai Noel. Todos os pacientes tiveram sua identidade preservada e foram tomadas todas as medidas de segurança previstas pela política de qualidade do hospital. A assessoria de comunicação coordenou a atividade.

Papai Noel visita os pacientes do Hospital Socor, levando mensagens de esperança e paz (foto: Ailson Santos/Hospital Socor)

Papai Noel com os colaboradores e médicos do Hospital Socor (foto: Ailson Santos/Hospital Socor)

"Em tempos tão difíceis de pandemia enfrentada nestes dois anos, a visita do Papai Noel nas dependências do hospital e a distribuição de um kit natalino a todos os colaboradores trouxe uma mensagem de fé e esperança aos nossos corações. Esta foi a forma encontrada pela diretoria para demonstrar ao público e pacientes toda a sua gratidão”, disse Roseli Espíndola Silva, da gestão estratégica de pessoas do hospital.

