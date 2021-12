Grupo Pardini lança marca Premium em Belo Horizonte

Labclass Hermes Pardini: marca premium do laboratório em Belo Horizonte (foto: Pixabay)

A partir de 13 de dezembro, o Grupo Pardini lança uma nova marca de atendimento em análises clínicas em Belo Horizonte. Com o nome Labclass Hermes Pardini, ela utilizará a estrutura do Laboratório Humberto Abrão, adquirido pelo grupo há quatro anos, e que conta com cinco unidades em regiões estratégicas da capital, além do serviço de atendimento domiciliar.

Essa nova marca e posicionamento consolida o atendimento Premium do Grupo Pardini. Seus grandes diferenciais estão no acolhimento dos pacientes e relacionamento com médicos prescritores, aliado a hotelaria, hospitalidade e atendimento personalizado.Como já acontece no Humberto Abrão, a produção em área técnica própria e a agilidade na liberação de laudos estão mantidas. Para o vice-presidente Comercial e Marketing do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira, a mudança da marca é a última etapa de um processo iniciado há quatro anos, com a aquisição do Laboratório Humberto Abrão."Em novembro de 2017, adquirimos uma empresa admirável, referência em relacionamento com clientes e médicos prescritores. De lá para cá, investimos fortemente em tecnologia e hotelaria no Humberto Abrão, reformando as unidades, fortalecendo o serviço de atendimento em domicílio, ampliando fortemente o portfólio de exames oferecidos e a agilidade dos laudos", afirma.

Nos últimos anos, mais de R$ 40 milhões foram destinados a esse projeto, começando com a própria aquisição do Humberto Abrão. Com o lançamento da marca Labclass, o Grupo Pardini pretende expandir o modelo de negócio baseado em atendimento e hotelaria tanto para outras regiões de Belo Horizonte, como também para outras cidades.

Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Pardini (foto: Beto Staino)

"É um modelo que planejamos implementar em regiões que apresentam crescimento demográfico e econômico", explica. Sob a chancela de Labclass Hermes Pardini, as unidades dos bairros São Lucas e Lourdes já foram totalmente reformadas e contam com o que há de mais moderno para acolhimento, triagem, atendimento e processamentos dos testes.

As demais lojas da marca - que estão nos bairros Mangabeiras, Buritis e Cidade Nova, - também passarão por melhorias a partir do início de 2022. Os mesmos diferenciais existentes nas unidades já reformadas serão oferecidos nas três lojas em atualização.