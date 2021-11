Superação de traumas profundos

A filósofa e odontóloga Marcia Cris Almeida está lançando o livro “Sobre vivências”, trazendo relatos de pessoas que superaram seus traumas mais profundos, passando por cima de todas as circunstâncias que as impediam de sentir o que realmente eram. Uma leitura cativante, que sensibiliza com os diversos relatos dos sobreviventes, sentindo sua força e a luta pessoal na busca de sua identidade. Segundo Márcia Cris, trata-se do registro de vivências “com um olhar filosófico da realidade”.

(foto: Editora Viseu/divulgação )

Livro: “Sobre vivências”

Autora: Marcia Cris Almeida

Editora Viseu

Número de páginas: 102

Preço: R$ 40,90

Informações: www.eviseu.com/pt/livros /2464/sobre-vivencias









Impacto do estilo de vida dos pais na saúde do bebê





Você sabia que a alimentação de uma gestante impacta diretamente a saúde do bebê? Ou que os hábitos da mãe podem trazer consequências negativas no desenvolvimento do bebê durante a gestação? Independentemente do desenho familiar, o recado é que: quando a mãe se cuida antes e durante a gestação, isso irá se refletir em saúde e bem-estar da criança. Pesando nisso, a ginecologista e nutróloga Carla Delascio Lopes resolveu reunir seus anos de experiência de consultório, partos e pesquisas em “O segredo de uma gestação saudável: como seu estilo de vida impacta as futuras gerações”. Disposta a ajudar o maior número de bebês possíveis, a médica quer mostrar aos pais a importância que seu estilo de vida tem na formação de seus filhos.

(foto: AspaseVirgula/Divulgação)

Livro: “O segredo de uma gestação saudável:

como seu estilo de vida impacta as futuras gerações”

Autora: Carla Delascio Lopes

Editora: Bellelê Projetos Literários

Páginas: 312

Preço: R$ 107





















Açúcar pode ser um grande vilão para a pele

(foto: Rafael Soares/Divulgação)

O açúcar é um dos produtos mais consumidos do mundo. Que o excesso de açúcar pode causar doenças metabólicas, todos sabem. Porém, seu consumo pode trazer diversos outros prejuízos para a saúde, como o envelhecimento da pele. “Isso acontece por conta da glicação, processo em que os açúcares e carboidratos simples 'grudam' em proteínas, ocasionando a quebra funcional delas, que não conseguem desempenhar os seus papéis”, explica o dermatologista, Rafael Soares. De acordo com ele, esse processo pode ocorrer na pele com o colágeno e com a elastina, o que facilita o aparecimento de rugas e de marcas de expressão, além de ocasionar a flacidez. Para evitar que isso aconteça, é necessário manter uma alimentação balanceada, reduzir o consumo de alimentos processados, com alto índice glicêmico, e optar por alimentos antioxidantes. Além disso, pode-se utilizar dermocosméticos e cosmecêuticos com produtos antiglicantes e antioxidantes para auxiliar na manutenção da elasticidade da pele.









Aprenda a criar uma rotina de beleza em poucas horas

(foto: Pixabay)

Com a chegada da pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Devido às restrições durante o período, uma das consequências observadas foi o aumento nos cuidados com o bem-estar. Pensando em contribuir com a rotina de autocuidados, Carlos Correa, gerente de pesquisa e produtos da Mahogany, indica hábitos de beleza que não podem faltar e ajudam a criar um verdadeiro SPA dentro de casa, garantindo um momento de autocuidado perfeito e em poucas horas. Confira: Hidratação capilarA hidratação dos cabelos é um clássico do autocuidado em casa. Correa afirma que para realizar o procedimento é fundamental utilizar produtos específicos para cada tipo de fio, que auxiliam na revitalização das mechas. Limpeza de peleO especialista comenta que a limpeza adequada da pele é importante para garantir o controle da oleosidade e a vitalidade da cútis. "A utilização de sabonetes ou géis de limpeza impede o acúmulo de impurezas e proporciona tonificação à pele. No entanto, é importante destacar que o produto formulado para o rosto é diferente do dedicado ao corpo. Isso porque a pele da face é mais sensível e apresenta necessidades diferentes do restante do corpo", explica.









Sistema imunológico em risco

(foto: Pixabay)



A rotina das famílias mudou com a pandemia, impondo limitações de deslocamentos e impulsionando cada vez mais atividades on-line. Quando se olha para o público infantil, a permanência mais longa nos lares somada a falta de atividades esportivas tem implicado em desequilíbrio nas refeições e um consumo excessivo de alimentos industrializados, com excesso de sódio, açúcar e gordura saturada. "No grupo das crianças temos observado em nossa rotina clínica uma deficiência crescente de vitaminas decorrente da má alimentação. Este desequilíbrio nutricional prejudica o sistema imunológico”, comenta o cardiologista Daniel Magnoni, chefe de nutrologia do Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo. De acordo com o profissional, é preciso estimular as crianças a terem uma alimentação mais próxima do saudável, com o consumo de três a cinco porções diárias de produtos do reino vegetal como frutas, legumes e verduras para suprir a necessidade de vitaminas, principalmente as do complexo B, C, D e E, além de minerais como zinco e selênio, que são fundamentais para a boa saúde e fortalecimento da imunidade.













Processo Hoffman

Experimente um contato profundo consigo mesmo e tenha a oportunidade de se reconciliar com a sua história de vida, por meio do Processo Hoffman. O evento será de 11 a 17 de dezembro de 2021. Utilizando diversas técnicas e ferramentas terapêuticas, em uma estruturação e propriedade intelectual e exclusivas, o evento tem como objetivo a busca do autoconhecimento, do autocuidado, da autotransformação, trabalhando o equilíbrio e a harmonização da saúde integral do indivíduo. “Quanto mais você se conhece, maiores serão as possibilidades de escolhas mais assertivas, maduras e consequentemente, mais saudáveis”, ressalta Jaime Bertolino, diretor terapêutico do Instituto Hoffman do Brasil.As inscrições podem ser feitas no site oficial do Instituto Hoffman: https://www.processohoffmanbrasil.com.br/