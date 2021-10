A importância de criar hábitos saudáveis

Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a expectativa de vida média do brasileiro aumentou mais de 30 anos. Viver mais, entretanto, não significa necessariamente viver melhor. Em 2019, mais de 60% da população adulta do país apresentava sobrepeso, aponta o IBGE, e os casos de diabetes cresceram 61,8% entre os brasileiros – no período de 2006 a 2016 –, informa o Ministério da Saúde.

(foto: Mikhail Nilov no Pexels)

Frederico Porto, médico psiquiatra, nutrólogo e especialista em medicina integrativa, conta que as chances de chegar saudável na terceira idade depende 20% da sua genética, 20% do lugar onde você vive, 10% pela tecnologia médica e 50% pelos hábitos que tem. “A medicina estendeu a nossa vida, as pessoas vivem mais anos, porém mais anos doentes (tomando nove ou 10 remédios). Por isso, os benefícios dos hábitos de saúde são fundamentais para uma vida melhor e com isso impactar menos o sistema como um todo, porque o custo da saúde no mundo está se tornando insustentável.”





É por isso que a adoção de hábitos saudáveis é tão importante. Mas lembre-se de que isso não vai acontecer da noite para o dia. Adaptar-se a uma mudança leva tempo, requer força de vontade e disciplina. “Por mais difícil que seja, é a ação que fará com que o cérebro entenda o hábito e comece a torná-lo natural”, destaca.





É essencial se conhecer para conseguir se adaptar à nova rotina. Saber o que funciona e o que não funciona com você, com o que você mais se identifica ao longo desse caminho, saber das suas condições e do que motiva você. A dica de Porto é começar pequeno, respeitando seus limites, e sem inventar moda. É possível criar esses hábitos mudando pequenas coisas da sua rotina. “O hábito é um comportamento automatizado. Você tem que introduzi-lo dentro da sua rotina, dentro do que é possível, porque às vezes a pessoa quer algo impossível. Comece pequeno e consistentemente, nem que seja 15 minutos por dia.”





Vale ressaltar que manter hábitos saudáveis é benéfico tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, além de melhorar a autoestima e amenizar a depressão e a ansiedade, contribuindo para fortalecer o organismo e reduzir o risco de doenças.





DICAS BÁSICAS





De acordo com o nutrólogo, existem três hábitos básicos essenciais no nosso dia a dia: comer, se movimentar e descansar. O que você ingere será a base do funcionamento do seu organismo, corpo e cérebro. Tente manter uma alimentação mais natural e evite os produtos mais industrializados.





Uma outra dica é mastigar bem os alimentos e não se sentar à mesa usando o celular ou outros aparelhos eletrônicos, dessa forma você acaba não prestando atenção no gosto e na quantidade que está ingerindo. Lembre-se de não usar esses eletrônicos antes de dormir também. É durante o sono que a pessoa é capaz de realmente descansar, é quando recupera seu sistema e o cérebro se prepara para o próximo dia.





Por fim, tente se movimentar mais ao longo do dia. Não busque fazer algo só por obrigação, pois isso pode prejudicar o processo. O importante é não ficar parado.





