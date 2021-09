Cólicas e desconforto pélvico, é normal sentir dor durante a menstruação?

(foto: Foto de Andrea Piacquadio no Pexels)

O sangramento mensal – conhecido como menstruação – que se inicia desde o começo da adolescência e dura até o fim da fase adulta, quando a mulher entra na menopausa, traz consigo alguns desconfortos, mas que não podem e nem devem atrapalhar a vida das mulheres.

Dores intensas, disfunção intestinal, sangramento intenso são alguns sintomas que podem ser indicativos da endometriose , doença que atinge mais de 180 milhões de mulheres em todo o mundo. As cólicas “quando se apresentam de forma insuportável, pode ser um sinal de alerta de que algo não vai bem”, alerta o médico ginecologista especialista em mioma, especialista em Ginecologia Minimamente Invasiva e em cirurgia robótica, Alexandre Silva.

Presença de sangue nas fezes ou na urina, dor ao evacuar e urinar, incômodo durante a relação sexual e o baixo nível de testosterona , são outros sintomas aos quais a mulher deve se atentar, a fim de diagnosticar a doença o mais rápido possível e evitar consequências irreversíveis, como a infertilidade.

Uma das causas principais para esse distúrbio é a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina – na bexiga, no estômago e até no pulmão – que “por responder aos mesmos estímulos hormonais que o endométrio tópico, ele se prolifera estimulado pelo estrogênio no início do ciclo e sangra ao ser impulsionado pela progesterona na segunda fase. Esse sangramento irrita a membrana que reveste a cavidade abdominal e pélvica, causando inflamação, dor e formação de aderências pélvicas.”, explica Alexandre.

Os avanços da medicina e da tecnologia permitiram tratar a endometriose com procedimentos minimamente invasivos e com equipes multidisciplinares dando mais segurança e conforto à mulher. Apresentando ou não os sintomas, faça anualmente um acompanhamento ginecológico, a endometriose pode ser assintomática em algumas mulheres.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram