Vivências reais

(foto: Divulgação)











Com a construção colaborativa e voluntária entre pessoas com atrofia muscular espinhal (AME) e associações de pacientes, a Biogen Brasil lançou o livreto “Se o simples complicar, investigue”, que traz uma coletânea de histórias em quadrinhos sobre o cotidiano de seis personagens com AME, inspirados em vivências e experiências reais. O principal objetivo da campanha é educar, conscientizar e engajar a sociedade de uma forma geral sobre a realidade da AME em jovens e adultos. A AME é uma doença neuromuscular genética e rara que, embora mais comum em bebês e crianças, pode também aparecer depois da infância. Em jovens e adultos, a doença tem entre suas características a perda gradual e cumulativa de funções motoras. Para saber mais, acesse www.juntospelaame.com.br.









Posições de ioga paraevitar crises de ansiedade

(foto: Mikhail Nilov/Pexels)



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo e cerca de 9,3% dos brasileiros apresentavam algum transtorno de ansiedade em 2020. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, mas existem alguns mais comuns, como as tensões e dores musculares, agitação constante e cansaço excessivo. Então, caso você apresente alguns desses sintomas, fique atento e procure ajuda profissional. “Todos esses sintomas, quando não tratados, podem levar às crises. Nessa situação, a pessoa sente taquicardia, falta de ar e até tremores. Para contornar as crises e os sintomas gerais de ansiedade, é necessário agir de forma terapêutica no sistema nervoso, com práticas que ajudem a equilibrar esse sistema”, explica Francisco Kaiut, professor de ioga e criador do Método Kaiut Yoga. Veja três posições, selecionadas por Kaiut, para ajudar nesses momentos:





» 'Pernas apoiadas na parede: deite-se no chão ou na cama e posicione as pernas para cima, deixe o corpo relaxado e feche os olhos. Nessa posição, a gravidade irá te ajudar a acalmar e desacelerar seu corpo.





» Sentado de pernas cruzadas sobre um apoio: essa posição age regulando o sistema nervoso. Sente-se em um apoio – como uma almofada – cruzando as pernas e encostando as costas em uma parede.





» Deitado no chão ou na cama, com cabeça e pernas apoiadas: deite-se apoiando as pernas e a cabeça em um travesseiro e coloque as mãos sobre o abdômen, feche os olhos e foque na sua respiração.









Benefícios do chá de hibisco

(foto: leandro couri/em/d.a press )

Bastante adotado como um componente auxiliar no processo de emagrecimento, o chá de hibisco pode apresentar outras propriedades benéficas para o corpo humano. “O chá de hibisco ficou conhecido por auxiliar na perda de peso, mas seus benefícios vão muito além, uma vez que a bebida atua como uma forma de prevenção a diversas doenças”, explica Ricardo Maia, CEO do Grupo Life Natural. As flores de hibisco são usadas como ingredientes medicinais há milhares de anos, apresentam propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esse chá é benéfico para o sistema cardiovascular, pois diminui a pressão arterial; consequentemente, reduz os riscos de infartos e acidentes vasculares cerebrais. Confira três dos principais benefícios:

1. Controle de colesterol: favorece o aumento do colesterol “bom” (HDL) e a diminuição do colesterol “ruim” (LDL), bem como os níveis de triglicerídeos;

2. Diminui a retenção de líquido: a bebida é rica em quercetina, uma substância com propriedades diuréticas;

3. Combate ao envelhecimento: tem propriedades antioxidantes que evitam o envelhecimento.









Alimentos indispensáveis para a terceira idade

(foto: Pixabay)



Na terceira idade, é mais comum desenvolver certas doenças, como as cardiológicas, diabetes, osteoporose, entre outras, e por isso é fundamental redobrar a atenção com a saúde. "O consumo de nutrientes e vitaminas se tornou um assunto muito falado durante a pandemia, isso porque as pessoas procuraram formas de aumentar a própria imunidade e a de seus entes queridos por meios saudáveis, e agora não dispensam mais certos alimentos, por perceber como essa mudança de hábito pode melhorar a saúde, principalmente dos idosos", explica Hellen Araujo, nutricionista da Said Rio, empresa de cuidadores de idosos. Pensando nisso, Hellen resolveu listar os cinco grupos alimentares indispensáveis na dieta dessas pessoas:

– Peixes: principalmente o atum e o salmão, são ricos em ômega 3 – que atua como um anti-inflamatório, combatendo e prevenindo doenças. Consuma uma ou duas vezes na semana.

– Frutas e legumes: vegetais de cor verde-escura são ricos em cálcio – previne e ajuda na osteoporose – e em vitamina A, importante no combate à perda de memória. Já as frutas, além de inúmeras vitaminas que auxiliam no funcionamento do organismo, evitam a degeneração celular e o envelhecimento precoce. São indicadas em grande consumo para os idosos.

– Aveia: as fibras ajudam a dar sensação de saciedade, o que ajuda na manutenção do peso e regula o intestino e tem um composto, B-glucana, capaz de controlar a glicose e reduzir o colesterol.

– Leites e derivados desnatados: ricos em cálcio, importante para manter a saúde dos ossos, os desnatados têm menos gordura, auxiliando também no controle da pressão arterial, além de serem fontes de proteínas.

– Alimentos ricos em ferro: entre as opções desse grupo estão a carne vermelha, o feijão, grão-de-bico e a ervilha. Esse grupo é um dos mais importantes, pois o ferro previne a anemia, entre outros sintomas diários, como cansaço, dor de cabeça, e em casos mais sérios pode atrapalhar as habilidades cognitivas.









Cansaço oriundo dos anticoncepcionais

(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press )



Segundo a ginecologista Eloisa Pinha, da clínica GRU, o cansaço pode sim ser um efeito colateral do uso de anticoncepcionais. Mesmo que não seja um dos efeitos mais comuns, algumas mulheres podem se sentir sem energia com o uso desse método contraceptivo. “A fadiga é listada como um efeito colateral (geralmente escrito na embalagem do folheto do paciente dentro da caixa) em certos comprimidos, anéis vaginais e implantes. A maioria dos efeitos colaterais, incluindo cansaço excessivo, pode ser atribuída aos hormônios do anticoncepcional; portanto, quanto mais alto o nível de hormônio, maior a probabilidade de você sentir efeitos colaterais”, explica a ginecologista. Mas fique tranquila, isso não é o fim do mundo. Caso você sofra com essa fadiga e falta de motivação, converse com seu médico. Atualmente, são inúmeras as opções de controle da natalidade disponíveis no mercado. Além do dispositivo intrauterino de cobre (diu) – que não tem hormônios –, existem comprimidos contraceptivos com uma taxa hormonal mais baixa. Lembre-se de que cada corpo é um corpo, talvez aquela opção que funciona com uma amiga ou familiar não funcione com você, por isso a importância do acompanhamento médico.





Funcionalidade do azeite





Proveniente da gordura da azeitona, o consumo do azeite é um produto que cresce a cada a ano no Brasil. É um alimento rico em vitaminas e substâncias antioxidantes, base da dieta mediterrânica, considerada uma das mais saudáveis do mundo. De acordo com a nutricionista Maria Julia Coto, "a inserção do azeite na alimentação todos os dias apresenta inúmeros benefícios à saúde devido à sua elevada densidade nutricional. Por isso, é essencial desmistificar algumas dúvidas comuns que surgem em torno desse alimento, para, assim, proporcionar maior conhecimento sobre o impacto das escolhas alimentares em boas condições de saúde a curto e a longo prazo, assim como o azeite é capaz de proporcionar". Ele pode ser subdividido em três tipos:





Azeite extravirgem: o produto deve ter até 0,8% de acidez e sem defeito organoléptico/sensorial, sendo este tipo de azeite o que tem mais bem preservadas as suas qualidades de aroma e sabor. A acidez de até 0,8% é um indicativo de que todas as etapas de processamento (maturação da azeitona, colheita do fruto, limpeza, extração e embalagem) foram realizadas de forma adequada.





Azeite virgem: apresenta algum defeito sensorial e/ou com acidez acima de 2%. Azeites com acidez acima de 2% não são adequados para o consumo, sendo que esses produtos são submetidos a um processo químico denominado refinamento, que reduz a acidez do produto, adequando-o ao consumo.





Azeite de oliva: o processo de refinamento nos azeites virgens remove, além da alta acidez, as substâncias aromáticas e de sabor, bem como os antioxidantes naturais, pigmentos de cor e as vitaminas do azeite. Nesta fração refinada do azeite, normalmente se adiciona uma pequena quantidade de azeite extravirgem para repor um pouco de sabor, aroma e cor ao produto final. Esses azeites, então, são denominados comercialmente como "Azeites de Oliva" e sua acidez é de até 1%.