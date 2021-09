Saiba como combater os indesejados 'furinhos' da pele

Celulites, saiba como combater (foto: FOTO MF PRESS GLOBAL RICARDO MAIA )

A celulite é um problema bastante incomodo para algumas mulheres. Segunda a Sociedade Brasileira de Dermatologia, pelo menos 95% do público feminino possui os indesejados "furinhos" em algum grau. Ricardo Maia, CEO do Grupo Life Natural, explica que a procura por tratamentos para combater a celulite cresce dia após dia neste período mais quente do ano.



Essa procura se deve ao fato de que, durante o período, as mulheres usam roupas que deixam o corpo mais exposto - como os biquínis - assim, as celulites, que geralmente aparecem em regiões que acumulam mais gordura, como coxas, barriga e nádegas, ficam mais aparentes.

Ricardo explica que pessoas de todas as faixas de peso, homens e mulheres, podem apresentar o problema, que acaba afetando negativamente na autoestima, principalmente nas mulheres. Existem três formas fundamentais para te ajudar a acabar com a celulite. Uma delas é a alimentação. Abacaxi, abacate e alho, por exemplo, aceleram o metabolismo e podem ajudar no combate, a longo prazo, desses furinhos.

Além da alimentação, existem duas outas formas: tratamentos estéticos e produtos naturais. Diferentemente da primeira forma de combate à celulite, os tratamentos estéticos apresentam resultado a curto prazo, sendo mais famoso entre as mulheres por isso.



"Contudo, é preciso avaliar que alguns desses tratamentos podem ser invasivos e, com isso, trazer prejuízos para a saúde da mulher", alerta Maia.



Por fim, indica e destaca o uso de produtos naturais para o tratamento da celulite, uma vez que eles também têm resultados a curto prazo e nenhum risco à saúde da mulher.

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram