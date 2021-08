Campanha Liberdade Vem de Dentro oferece consultas gratuitas, confira

A importância dos cuidados ginecológicos (foto: Foto de Sora Shimazaki no Pexels)

Cartela de comprimido anticoncepcional (foto: GabiSAnda - Pixabay)

Como parte da campanha Liberdade Vem de Dentro - que empodera mulheres sobre questões de contracepção e liberdade sexual - a Bayer irá oferecer 3 mil consultas ginecológicas gratuitas para a população.A iniciativa conta, ao todo, com a participação de 15 ginecologistas que estarão disponíveis para realizar as consultas via telemedicina (on-line) com horários previamente agendados até o final do ano."Na Bayer, prezamos pela liberdade sexual feminina e direito de escolha, mas entendemos que tomar essas decisões só são possíveis com acesso às informações corretas e de qualidade. Por isso, essa é mais uma iniciativa que fazemos para levar conhecimentos para as mulheres sobre as formas de contracepção disponíveis." comenta Flávia Passoni, gerente de produto de Saúde Feminina na Bayer.As mulheres, acima de 18 anos, poderão tirar duvidas sobre métodos contraceptivos, entender qual é o mais adequado para seu corpo, estilo de vida, planejamento familiar e outras dúvidas que elas tiverem.Lembre-se de se organizar para ter um melhor proveito da consulta, esteja munida de suas principais informações de saúde, pois elas podem ajudar no aconselhamento médico mais assertivo, de acordo com as individualidades de cada mulher.Vale ressaltar que as informações concedidas na consulta são imparciais e confidenciais, sem qualquer interferência da Bayer, conforme código da ética do setor, e terão duração de 30 minutos, servindo como um aconselhamento sem caráter prescritivo."Nós estamos desenvolvendo diversas ações com um único objetivo final de fornecer as ferramentas necessárias para que as mulheres, cada vez mais, se sintam donas de si e acreditem que alcançar essa liberdade e planejamento de vida é possível. Estamos muito felizes de, neste momento, ter mais essa ação que traduz o nosso movimento que teve início com a nossa campanha Liberdade Vem de Dentro", complementa Passoni.Já na sua segunda edição, a Liberdade Vem de Dentro conta com a participação de artistas e influenciadoras, como Manu Gavassi e Camila Coutinho. A campanha ficará no ar ate setembro, será totalmente digital, com ativação em mídias sociais - incluindo, neste ano, Tinder, Pinterest e TikTok -, parceria com veículos de mídia e as influenciadoras parceiras.Assim como no ano passado, o site do projeto apresenta uma linha do tempo sobre a história, conquistas e evolução das mulheres desde 1930. Uma novidade é que agora as mulheres podem comparar dois métodos contraceptivos - por exemplo, o que elas usam atualmente e o que pretendem passar a usar.Com isso, elas conseguem comparar o tempo de duração (no caso dos contraceptivos de longa ação), eficácia, onde encontrar (planos de saúde, por exemplo) e nível de praticidade.Os agendamentos já podem ser feitos pelo site da campanha Liberdade Vem de Dentro da Bayer . O cancelamento da consulta poderá ser feito pela própria plataforma de agendamento, será enviado um aviso de forma automática para ambos, ou seja, caso a paciente cancele a sessão, a médica é avisada ou vice-versa e o horário ficará disponível novamente para outras mulheres.



*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram