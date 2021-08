Sem apoio do governo, pacientes com doença rara morrem sem tratamento

Pacientes com ATTR encaminharam petição com 35 mil assinaturas a ministérios em Brasília (foto: ABPAR/Divulgação)



O acesso à proteção, tratamento e recuperação da saúde é um direito assegurado na Constituição Federal. É com base neste direito que pacientes diagnosticados com uma doença rara, sem cura e potencialmente fatal lutam pelo acesso gratuito, via Sistema Único de Saúde (SUS), ao tratamento necessário.

LEIA MAIS 04:00 - 29/08/2021 Depressão pós-parto: por um novo amanhã

10:50 - 22/08/2021 Pandemia faz pacientes deixarem de lado o checape

09:50 - 22/08/2021 Exames de rastreamento são deixados de lado devido à pandemia



A petição pede agilidade nas medidas federais que garantem a classificação e a precificação de novas terapias para o tratamento de pessoas com amiloidose hereditária associada à transtirretina.



Na última terça-feira (24/8), a Associação Brasileira de Paramiloidose (ABPAR), junto ao Instituto Vidas Raras (IVR), encaminhou aos ministérios da Saúde, Justiça e Economia, e da Casa Civil um book com mais de 35 mil assinaturas.A petição pede agilidade nas medidas federais que garantem a classificação e a precificação de novas terapias para o tratamento de pessoas com amiloidose hereditária associada à transtirretina.

Sem o tratamento adequado à gravidade da condição, a doença pode causar a morte do paciente em dez anos ou menos, a partir do início dos sintomas.





“Cada dia que se perde na espera do tratamento é um dia a menos na vida dessa pessoa”, compartilha a presidente da ABPAR, Liana Feronato.





Vamos falar sobre a ATTR?



A amiloidose hereditária associada à transtirretina (ATTR) é uma doença causada pela má formação da proteína transtirretina, que se aglomera de uma maneira desorganizada e se deposita em diferentes tecidos e órgãos do corpo.









"Algumas pessoas demoram a receber o diagnóstico. Quando descobrem, já estão no estágio dois e para elas a chance de tratamento ainda existe" Liana Feronato, presidente da ABPAR





A doença é genética, portanto hereditária. Desta forma, o filho do portador dessa doença tem 50% de chance de ser portador também.

A ATTR acomete principalmente coração, rins e sistema nervoso. Por ser uma doença neurológica, é altamente incapacitante, dolorosa e degenerativa, que afeta geralmente pessoas jovens. Se não tratada, atinge os membros inferiores e superiores, leva à invalidez permanente e potencialmente à morte, em média, após 10 anos do início dos sintomas.



Batalha pela vida

Ainda sem cura, os pacientes buscam no tratamento e nos medicamentos adequados uma maneira de prolongar o tempo de vida, além de minimizar os sintomas. Atualmente, existe apenas um tratamento incorporado no SUS para a ATTR, disponível apenas para o primeiro estágio da doença.



Sem acesso a medicamentos de forma gratuita, pacientes com doença rara morrem no Brasil (foto: Freepik/Reprodução )





Em caso de falha terapêutica ou de progressão da enfermidade, os pacientes ficam desassistidos. “Contar com um arsenal terapêutico é fundamental para controlar a progressão, independentemente do estágio em que o paciente esteja, proporcionando mais tempo e qualidade de vida às pessoas com doenças raras", explica Liana.





No mundo, das mais de 8 mil doenças raras, somente 6% possuem um ou mais tratamentos medicamentosos que realmente mudam o curso natural da doença. A expectativa da ABPAR e do IVR é de que, com as ações, os órgãos federais responsáveis pautem, em caráter de urgência, a reavaliação da classificação e da precificação do medicamento, que já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





“Os atrasos na aprovação e na distribuição de medicamentos para doenças raras colocam em risco a vida de pacientes que aguardam o processo para começarem seus tratamentos”, afirma a presidente da Associação.





Segundo Liana, há casos em que a doença já está em outro estágio, exigindo uma nova terapia, sendo que a primeira ainda não foi disponibilizada. “Enquanto não há uma solução favorável que viabilize o acesso a esses produtos, pacientes estão morrendo por falta de assistência", defende. O custo burocracia na aprovação de medicamentos

No caso de pacientes diagnosticados com ATTR, o longo processo para a aprovação e incorporação de medicamentos no sistema público tem um custo altíssimo: a perda da qualidade de vida ou, em casos graves, a própria vida.





“Nesses dois anos que essa situação vem se arrastando em Brasília já custaram algumas vidas. Alguns até entraram com processo na justiça e morreram antes de conseguir o tratamento, porque a evolução da doença é realmente rápida”, lamenta Liana.





"Algumas pessoas demoram a receber o diagnóstico. Quando descobrem, já estão no estágio dois e para elas a chance de tratamento ainda existe" Liana Feronato, presidente da ABPAR





Andrey de Freitas, subsecretário de Advocacia da Concorrência, da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, do Ministério da Economia, o modelo burocrático atual não atende mais a sociedade.



Andrey de Freitas, subsecretário de Advocacia da Concorrência, da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, do Ministério da Economia, o modelo burocrático atual não atende mais a sociedade.

"Agora há um movimento novo do setor, para tratar de doenças raras e com a tecnologia avançada. Não temos elementos suficientes para precificar essas tecnologias adequadamente. Isso cria uma enorme dificuldade para o medicamento chegar ao sistema de saúde", pontua.





Sob a perspectiva dos pacientes, as classificações equivocadas levam a um mercado pouco competitivo, que dificulta a entrada de arsenais terapêuticos no país, e consequentemente, atraso para chegar a quem precisa.





Conheça a Associação Brasileira de Paramiloidose

A ABPAR foi fundada em 17 de novembro de 1989 na cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro desse mesmo ano, adquiriu personalidade jurídica após registro em cartório e publicação no Diário Oficial.





A partir daí seus integrantes começaram a luta contra os inúmeros obstáculos na divulgação e prevenção da ATTR. Segundo os integrantes da Associação, por falta total de informação, a população brasileira não chegava a procurar auxílio e os órgãos públicos não o prestavam, recusando-se a investir material e financeiramente nesse grave e fatal problema de saúde.





Atualmente, a ABPAR auxilia e orienta pacientes e pessoas à espera do diagnóstico. informações sobre a doença, possibilidades de tratamento e acesso a medicamentos estão disponíveis no site da Associação.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.